Podcast 2026

2026

“TH Themen” vom 15.01.2026

“Fit durch Kevin Richter” vom 13.01.2026

Personaltrainer Kevin Richter erklärt, wie Abnehmen im Januar *nicht* funktioniert.

„Vier-Augen-Gespräch“ vom 12.01.2026

Weiter geht’s bei unseren „Vier-Augen-Gesprächen“ – mit dem Bürgermeister von Wildau, Frank Nerlich.

“Fit durch Kevin Richter” vom 06.01.2026

Personaltrainer Kevin Richter erläutert effektive Methoden, um fit ins neue Jahr zu starten.

“Schön, schöner, Schönefeld” vom 06.01.2026

Christian Hentschel, Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld, stellt mit dem Wimmelbuch „Der Schnipseljet – Ein wimmeliges Abenteuer über Schönefeld“ ein ganz besonderes Herzensprojekt vor. Darin baut sich die Schönefeldmaus Piepsi einen Papierflieger und nimmt die Kinder mit auf einen Rundflug über die Gemeinde.

„Vier-Augen-Gespräch“ vom 05.01.2026

Den Auftakt der diesjährigen „Vier-Augen-Gespräche“ bildet Michaela Wiezorek, Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen.