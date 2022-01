Veranstaltungstipps für dieses und kommendes Wochenende

Was: Erlebniswinter in Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Wo: Zur Döberitzer Heide 1

14614 Elstal

Info: Winterliche Abenteuer erleben Sie in Karls Erlebnis-Dorf Elstal. Dort erwartet Sie Schrottis Winterdorf mit vielen tollen Attraktionen und auch die 6. Eiswelt „Eismärchen“ wird Sie verzaubern!

Eintritt: Preise variieren

Online: https://karls.de/elstal/

FREITAG

Was: Lange Saunanacht in der Havel-Therme

Wann: 17. Dezember, 19:00 bis 02:00 Uhr

Wo: Havel-Therme

Zum Großen Zernsee 15, 14542 Werder (Havel)

Info: Jeden 3. Freitag im Monat verwöhnen wir unsere Saunagäste ab 19 Uhr mit Kerzenschein und einem besonderen Aufgussprogramm. Lassen Sie sich von der Fantasie unserer Aufgießer in fremde Welten entführen und freuen Sie sich auf kleine Überraschungen.

Eintritt: ab 25,00 Euro

Online: https://www.havel-therme.de/events.html#termine

SAMSTAG

Was: Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee vs. BR Volleys

Wann: 18. Dezember, 20:00 Uhr

Wo: Max-Schmeling-Halle

Falkplatz 1, 10437 Berlin

Info: Volleyball Bundesliga

Eintritt: ab 14,00 Euro

Ticktes: https://www.berlin-recycling-volleys.de/

Was: Uli’s Weihnachtswelt

Wann: 18. & 19. Dezember, 15:00 bis 20:00 Uhr

Wo: Uli’s Weihnachtswelt

Lindenstraße 1, 15745 Heidesee, OT Friedersdorf

Info: Alle Jahre wieder – gibt es keinen Weihnachtsmarkt! Vielerorts fällt nun schon das zweite Mal dieses vorweihnachtliche Ritual der Pandemie zum Opfer, in Friedersdorf in diesem Jahr auch auf Grund geplanter Baumaßnahmen an der Kirche.

Wo sollen sich dann die Kinder ihre Vorfreude auf Weihnachten mit glänzenden Augen herholen? Vielleicht ja in „Uli’s Weihnachtswelt“, die mit herkömmlichen Weihnachtsmärkten nicht zu vergleichen ist. Eine Schar von Weihnachtsmännern ist mit einer Vielzahl von weihnachtlichen Fahrzeugen „unterwegs“, darunter das ehemals größte Schaukelpferd der Welt, Schlitten sind mit allerlei Getier bespannt oder unsere Fahrzeugkuriositäten illuminiert. Leuchtende Augen treffen auf viele Weihnachtslichter!

Natürlich ist bei einem wärmenden Feuer auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Eintritt: frei

Online: https://www.reiseland-brandenburg.de/veranstaltung/dahme-seenland/ulis-weihnachtswelt-7/?no_cache=1

SONNTAG

Was: Original Sunday „Spider-Man 3: No Way Home“ in 3D

Wann: 19. Dezember, 19:50

Wo: CineStar Wildau

Info: Das CineStar Wildau spielt den neuen Spider-Man Teil in englischer Version und in 3D.

Eintritt: ab 13,40 Euro

Online: https://www.cinestar.de/kino-wildau/veranstaltung-am-19-12-original-sunday-spider-man-3-no-way-home-in-3d