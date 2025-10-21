Recht so – die Sendung, die Recht verständlich macht!

Jeden letzten Dienstag im Monat geben Ihnen die Rechtsanwälte

Rasehorn und Riedel des Fachanwaltszentrums in Königs

Wusterhausen exklusive Einblicke in spannende Rechtsthemen –

praxisnah, verständlich und aktuell.

Ob Arbeitsrecht oder Familienrecht: Wir klären Ihre Fragen und

bringen Licht ins juristische Dickicht.

28.10.25 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Bewerbung & Einstellung

25.11.25 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Erbrecht & Pflichtteil

30.12.25 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – VORPRODUKTION – Kündigungsschutz

27.01.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Testament

22.02.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Arbeitszeit und Überstunden

31.03.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Scheidung und Scheidungsfolgen

28.04.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Urlaubsansprüche

26.05.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Unterhalt

30.06.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent -Befristete Arbeitsverträge

28.07.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Rund um Immobilien

25.08.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Homeoffice & mobiles Arbeiten

29.09.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Eheähnliche Gemeinschaft