Recht so – die Sendung, die Recht verständlich macht!
Jeden letzten Dienstag im Monat geben Ihnen die Rechtsanwälte
Rasehorn und Riedel des Fachanwaltszentrums in Königs
Wusterhausen exklusive Einblicke in spannende Rechtsthemen –
praxisnah, verständlich und aktuell.
Ob Arbeitsrecht oder Familienrecht: Wir klären Ihre Fragen und
bringen Licht ins juristische Dickicht.
28.10.25 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Bewerbung & Einstellung
25.11.25 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Erbrecht & Pflichtteil
30.12.25 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – VORPRODUKTION – Kündigungsschutz
27.01.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Testament
22.02.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Arbeitszeit und Überstunden
31.03.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Scheidung und Scheidungsfolgen
28.04.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Urlaubsansprüche
26.05.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Unterhalt
30.06.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent -Befristete Arbeitsverträge
28.07.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Rund um Immobilien
25.08.26 – Sven Rasehorn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, Dozent und Referent – Homeoffice & mobiles Arbeiten
29.09.26 – Roy Riedel, Fachanwalt für Familienrecht – Eheähnliche Gemeinschaft