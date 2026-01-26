A10 Küchen Podcast

Küchenplanung mit Köpfchen

Wie sieht die perfekte Küche aus?

Darüber sprechen wir regelmäßig mit René Tandler, Geschäftsführer und Küchenfachberater von A10 Küchen. Im Interview verrät er Details, worauf es bei der Planung wirklich ankommt, welche Trends gerade angesagt sind und warum eine gute Küche mehr ist als nur ein Ort zum Kochen. Außerdem erzählt er, was ihn an seinem Beruf begeistert – und welche Küchen seine Kundschaft besonders reizen. Das uns vieles Weitere bei: „A10 Küchen – Küchen, Möbel, Wohnen – am Herd der Zeit“

Jeden ersten Dienstag im Monat um kurz nach 9:00 Uhr oder hier jederzeit als Podcast.

#01 vom 06.02.2026

#02 vom 06.03.2026