Wiwo sucht Leiter Technische Objektbetreuung

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.
Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen
Leiter Technische Objektbetreuung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• fachliche und disziplinarische Leitung des Bereiches technische Objektbetreuung
• technische Betreuung und Instandhaltung unseres Wohnungsbestands
• operative, mittel- und langfristige Investitionsplanung
• Budgetplanung und Budgetkontrolle
Ihr Profil:
• technische Berufsausbildung oder Fachhochschulabschluss im Bereich
Bauwesen oder Gebäudetechnik
• mehrjährige Berufserfahrung in der technischen Objektbetreuung
• Führungserfahrung
• strukturierte und organisierte Arbeitsweise, verbindliches Auftreten, Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein
IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:
Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Personalabteilung
Friedrich-Engels-Straße 40
15745 Wildau