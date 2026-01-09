Wiwo sucht Leiter Technische Objektbetreuung

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.

Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen

Leiter Technische Objektbetreuung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:



• fachliche und disziplinarische Leitung des Bereiches technische Objektbetreuung

• technische Betreuung und Instandhaltung unseres Wohnungsbestands

• operative, mittel- und langfristige Investitionsplanung

• Budgetplanung und Budgetkontrolle

Ihr Profil:



• technische Berufsausbildung oder Fachhochschulabschluss im Bereich

Bauwesen oder Gebäudetechnik

• mehrjährige Berufserfahrung in der technischen Objektbetreuung

• Führungserfahrung

• strukturierte und organisierte Arbeitsweise, verbindliches Auftreten, Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein

IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:

personal(at)wiwo-wildau.de

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau