Das radioSKW „Vier-Augen-Gespräch 2026“

Auch in diesem Jahr ist wieder Zeit für unser radioSKW “Vier-Augen-Gespräch”.
Von 9:00 bis 10:00 Uhr sprechen wir mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus der Region über das vergangene Jahr und werfen einen Blick auf das neue Jahr!
Am 05.01.2026 im Gespräch:
Michaela Wiezorek, Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen
Am 12.01.2026 im Gespräch:
Frank Nerlich, Bürgermeister von Wildau
Am 19.01.2026 im Gespräch:
Christian Hentschel, Bürgermeister von Schönefeld
Das radioSKW „Vier-Augen-Gespräch 2025“ zum nachhören >>>