Das radioSKW „Vier-Augen-Gespräch 2026“

Das „Vier-Augen-Gespräch 2026“. Immer montags von 9:00 bis 10:00 Uhr.

Auch in diesem Jahr ist wieder Zeit für unser radioSKW “Vier-Augen-Gespräch”.
Von 9:00 bis 10:00 Uhr sprechen wir mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus der Region über das vergangene Jahr und werfen einen Blick auf das neue Jahr!

Am 05.01.2026 im Gespräch:
Michaela Wiezorek, Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen

Am 12.01.2026 im Gespräch:
Frank Nerlich, Bürgermeister von Wildau

Am 19.01.2026 im Gespräch:
Christian Hentschel, Bürgermeister von Schönefeld

