The Rox im A10 Center Wildau

THE ROX: Das Fitness-Event im A10 Center Wildau

Am 21. Februar 2026 wird das A10 Center Wildau zur außergewöhnlichen Trainingsfläche.

Mit THE ROX zieht erstmals ein Hybrid-Fitness-Event direkt in eine Shopping-Mall ein

und bringt Sport, Bewegung und Gemeinschaft an einen Ort.

Das Event verbindet Running, Functional Training und Wettkampf-Elemente zu einem abwechslungsreichen Format,

das sowohl Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Sportbegeisterte anspricht.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur Leistung und Ausdauer,

sondern vor allem Motivation, Teamgeist und die Freude an Bewegung.

THE ROX richtet sich an alle, die Fitness (er)leben möchten

– unabhängig vom individuellen Trainingsstand.

Teilnehmende erwartet ein aktiver Tag voller Energie, sportlicher Herausforderungen

und gemeinsamer Erlebnisse in besonderer Atmosphäre.

A10 Center Wildau

Chausseestraße 1

15745 Wildau