Wir bieten Ihnen: – Spaß bei der Arbeit – bei uns können Sie „Freude erleben“

– Eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in einem motivierten Team

– Einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen mit starkem Markenportfolio

– Die Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen

– Eine unbefristete Vollzeitstelle

– Leistungsbezogene Prämien

– Mitarbeiterrabatte Ihre Aufgaben als Kfz Servicetechniker: – Die Diagnosen und Messungen zur Fehlererkennung und Funktionstüchtigkeit

– Das Ausführen von schwierigen Einstellarbeiten an Aggregaten, Motoren,

Fahrwerken, Lenk- und Bremssystemen, sowie anderen Instandsetzungen

– Die Montage und Demontage von Kraftfahrzeugen, Bauteilen und -gruppen

– Die Codierung von Steuergeräten Dafür bringen Sie mit: – Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Kfz Mechatroniker

– Praktische Berufserfahrung als Kfz Mechatroniker bzw. Elektriker

– Eine erfolgreiche Abschlussprüfung zum Servicetechniker

– Kenntnisse in der Fahrzeugdiagnose, Funktion eines Verbrennungsmotors und aller fahrzeugspezifischer Komponenten, wie Fahrwerk, Getriebe, ABS-Bremssystem etc. Ihre Aufgaben als Kfz Kommunikationselektroniker: – Sie diagnostizieren und bearbeiten Problemfälle mit Kommunikationsgeräten

– Sie prüfen die Fahrzeugelektronik und Kommunikationsgeräte und erstellen sämtliche Fehlerdiagnosen und Messungen

– Fehlerhafte Bauteile tauschen Sie aus und führen selbständig Erfolgskontrollen durch

– Mit Ihrem Fachwissen sind Sie Ansprechpartner bei elektrotechnischen Fragestellungen Dafür bringen Sie mit: – Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Kfz Mechatroniker,

Kfz Elektroniker oder eine vergleichbare Qualifikation (m/w/d)

– Hochvolt-Kenntnisse oder die Bereitschaft diese zu erwerben

– Einen gültigen Führererschein der Klasse B

– Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft