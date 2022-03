Helfern Helfen

Durch den Krieg in der Ukraine kommen immer mehr Geflüchtete in Berlin und Brandenburg an. In der Region wurden deswegen viele Spenden- und Hilfsaktionen ins Leben gerufen. Sie möchten auch helfen? Nachfolgend finden Sie eine aktuelle Liste mit den Aktionen der Region.

Landkreis Dahme Spreewald

Wo? Zeesen

Was? Lieferung von Medikamenten, Babynahrung, Verbandmaterial, Kleidung, Ausrüstung direkt an die ukrainische Grenze. Alles ist selbst organisiert und durch Spenden finanziert.

Wie helfen? Entweder Sachspenden Abgabe vereinbaren unter 0171 4096820 oder finanzielle Unterstützung unter https://www.paypal.com/pools/c/8HJAbRQV67

Initiator? Claudius Kammer

Wo? Wildau

Was? Ehrenamtliche Übersetzungen

Wie helfen? Es werden Übersetzer*innen und Dolmetscher*innen gesucht die ehrenamtlich vom Ukrainischen ins Deutsche übersetzen und umgekehrt. Anmeldung unter https://survey.lamapoll.de/Translators/

Initiator? TH Wildau

Landkreis Oder Spree

Wo? Fürstenwalde

Was? Benefizkonzerte für den Frieden am 25.03.22. Für dieses Konzert spielen die Musiker Jan Preuß, Steffen Rose (Piano und Akkordeon) und der Musiker Arvid aus Potsdam auf der Bühne. Angekündigt sind auch der freie Cellist Sonny Thet, der Gründungsmitglied der Gruppe Bayon ist, sowie die 14-jährige Lolita Izmailova aus Polen.

Wie helfen? Eintrittskarten für den 25.3. an der Tourismusinformation Fürstenwalde oder unter www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de erwerben. Alle Einnahmen und Gagen werden an Awo International gespendet.

Initiator? Jan Preuß

Teltow-Fläming

Wo? Großbeeren und Blankenfelde

Was? Sammeln von Sachspenden

Wie helfen? Täglich bis 20 Uhr können die Spenden im Großbeerener Karl-Schlombach-Weg 4 oder bis 21 Uhr im Ebereschenring 20 in Blankenfelde abgegeben werden. Koordination über Whatsapp https://chat.whatsapp.com/K2KOqrDEVZdBziT75zmbFA?fbclid=IwAR1L_yjULZMMoRYtPRNyBnBIAOUCJM5i1xvPJavty3xXmTtskJ8av9aWPQA

Wo? Trebbin

Was? Suche nach Unterkünften

Wie helfen? Wer einen Raum oder gar eine Wohnung zur Verfügung stellen würde, kann sich im Rathaus Trebbin melden.

Initiator? Bürgermeister Thomas Berger (CDU)

Überregional

Was? Suche nach Unterkünften für Tiere und Geflüchtete aus der Ukraine

Wie helfen? Jeder der ein Tier und/oder eine geflüchtete Person aufnehmen kann, kann sich unter https://help.tasso.net/de/#places eintragen

Veranstalter? TASSO.Help