Gelernter Mitarbeiter als Kfz-Mechatroniker/ -Mechaniker (m/w/d) in Cottbus und Wildau

Wir sind ein erfolgreiches Automobilunternehmen und

Partner der BMW AG, Sie ein gelernter Kfz.-Mechatroniker/-in

und sind engagiert, leistungsbereit, sowohl zuverlässig als auch flexibel?

Dann bewerben Sie sich bei uns und starten Ihre Karriere bei BMW Wernecke!

*für Cottbus auch mit Schwerpunkt Motorradtechnik möglich.

Sie übernehmen: – die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen gemäß Berufsbild

– die Fahrzeugdiagnosen und die Beseitigung von Schadensursachen an Fahrzeugen

– die Fehlersuche mit modernsten Diagnosegeräten und deren Behebung

– das Prüfen und Testen von fahrzeugtechnischen Systemen Sie überzeugen mit: – einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

– Kenntnisse bei der Codierung und Programmierung von Fahrzeugen

– Engagement und Bereitschaft zur Weiterbildung

– Freundlichkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit Sie profitieren von: – einer gründlichen Einarbeitung und individuellen technischen Weiterbildungsmaßnahmen

– einer gesicherten Position in einem topmotivierten Team

– individuellen Leistungen zum Unfallschutz, zur Betrieblichen Altersvorsorge und zur Gesundheitsförderung (Fitness Studio)

– Getränkeversorgung (kostenlos Kaffee, Wasser)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an info@bmw-wernecke.de oder per Post in die Filiale nach Wildau.