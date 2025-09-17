Unielektro sucht Mitarbeiter im Versand

Sie suchen eine neue Herausforderung in der Sie Ihre Stärken und Kompetenzen einbringen können? Dann verstärken Sie unser Team im Zentrallager Mittenwalde als

Mitarbeiter Versand interner Transport(m/w/d)

Das erwartet Sie:

• interner Warentransport mit Flurförderzeugen

• Ware für den Versand vorbereiten

• Beladen von LKW´s

• Ware mit Hands Free Scannern in Boxen laden

• Leergut Entladung

• Verteilung der Pakete von Förderbändern

• sonstige anfallende Arbeiten

Das bieten wir ihnen:



• Eine spannende Herausforderung, in der Sie Ihre fachlichen und menschlichen Stärken einbringen können

• Eine strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle stehen

• Attraktives Gehaltspaket mit Sozialleistungen eines Großhandelsunternehmens wie zum Beispiel Urlaubsgeld- & Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Prämiensystem

• 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub

• Günstige Einkaufskonditionen für unsere Produkte

• Kommunikation auf Augenhöhe und ein wertschätzendes Miteinander

• Familiäre Firmenkultur

• Sie erhalten eine individuelle und umfangreiche Einarbeitung

• Fitnesskooperationen

Wir wünsch uns:

• Idealerweise Erfahrung in der Verladung von Waren

• Sie sind im Besitz eines Gabelstaplerscheines und verfügen über gute Fahrpraxis auf verschiedenen Gabelstaplermodellen

• Teamfähigkeit

• Konzentrierte, selbständige und präzise Arbeitsweise

• Bereitschaft zu wechselnden Arbeitszeiten (Schichtarbeit)

Ihr Ansprechpartner

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Marcel Klier, unter der Rufnummer 0151/ 188990246 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte – unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – über unser Online-Bewerbungsformular ein.

Interessiert? Mehr Informationen erhalten Sie unter:

https://www.unielektro.de/karriere/