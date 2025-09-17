Kategorien
Jobbörse

Unielektro sucht Stablerfahrer

Sie suchen eine neue Herausforderung in der Sie Ihre Stärken und Kompetenzen einbringen können? Dann verstärken Sie unser Team im Zentrallager Mittenwalde als

 

Staplerfahrer für Hochregale (m/w/d)

Das erwartet Sie:

Nach detaillierter Sicherheitsschulung und gründlicher Einweisung auf den Flurförderfahrzeugen sind Sie für die Ein-, Um- und Auslagerung der Waren in unserem Hochregallager zuständig

Das bieten wir ihnen:

• Eine spannende Herausforderung, in der Sie Ihre fachlichen und menschlichen Stärken einbringen können
• Eine strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle stehen
• Attraktives Gehaltspaket mit Sozialleistungen eines Großhandelsunternehmens wie zum Beispiel Urlaubsgeld- & Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Prämiensystem
• 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub
• Günstige Einkaufskonditionen für unsere Produkte
• Kommunikation auf Augenhöhe und ein wertschätzendes Miteinander
• Familiäre Firmenkultur
• Sie erhalten eine individuelle und umfangreiche Einarbeitung
• Fitnesskooperationen

Wir wünsch uns:

• Sie sind im Besitz eines Gabelstaplerscheines und verfügen über gute Fahrpraxis auf verschiedenen Gabelstaplermodellen
• Teamfähigkeit
• Konzentrierte, selbständige und präzise Arbeitsweise
• Schwindelfreiheit
• Bereitschaft zu wechselnden Arbeitszeiten (Schichtarbeit)

Ihr Ansprechpartner

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Marcel Klier, unter der Rufnummer 0151/ 188990246 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte – unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – über unser Online-Bewerbungsformular ein.
Interessiert? Mehr Informationen erhalten Sie unter:

https://www.unielektro.de/karriere/