Glam und Glow sucht Mitarbeiter

Sie möchten in einem modernen Kosmetik- und Wellnessstudio arbeiten und Teil eines
herzlichen Teams werden? Dann kommen Sie zu Glam & Glow in Königs Wusterhausen!
Mitarbeiter im Bereich Beauty, Kosmetik und Wellness(m/w/d)
Wir bieten Ihnen:
• Ein elegantes Studioambiente mit modernster Technik (IPL, Permanent Make-up, Plasma, Pen, hochwertige Solarien)
• Professionelle Nagelkosmetik & Fußpflege als feste Bestandteile unseres Portfolios
• Eine strukturierte Einarbeitung und kollegiale Unterstützung
• Faire Vergütung und Mitarbeiterrabatte auf unsere Behandlungen
• Flexible Arbeitszeiten (Voll- oder Teilzeit) und ein familiäres Umfeld
• Kostenfreie Nutzung ausgewählter Studioleistungen
Ihre Aufgaben:
• Empfang und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden
• Durchführung von Kosmetik-, Nagel- und Fußpflegebehandlungen sowie
Solariumdienstleistungen (nach Einarbeitung)
• Beratung zu Behandlungen und Produkten
• Organisation und Terminverwaltung (Planity)
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Freude am Umgang mit Menschen und ein gepflegtes Auftreten
• Interesse an Beauty, Kosmetik und Wellness
• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft
• Fundierte Kenntnisse in einem der Bereiche Kosmetik, Fußpflege oder Nagelkosmetik
Interessiert?
Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen!
Bewerben Sie sich bitte mit Lebenslauf und kurzem
Motivationsschreiben unter:
03375 522733
Mehr Infos über uns finden Sie auf: www.glamglowkw.de