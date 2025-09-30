Glam und Glow sucht Mitarbeiter

Sie möchten in einem modernen Kosmetik- und Wellnessstudio arbeiten und Teil eines

herzlichen Teams werden? Dann kommen Sie zu Glam & Glow in Königs Wusterhausen!

Mitarbeiter im Bereich Beauty, Kosmetik und Wellness(m/w/d)

Wir bieten Ihnen:

• Ein elegantes Studioambiente mit modernster Technik (IPL, Permanent Make-up, Plasma, Pen, hochwertige Solarien)

• Professionelle Nagelkosmetik & Fußpflege als feste Bestandteile unseres Portfolios

• Eine strukturierte Einarbeitung und kollegiale Unterstützung

• Faire Vergütung und Mitarbeiterrabatte auf unsere Behandlungen

• Flexible Arbeitszeiten (Voll- oder Teilzeit) und ein familiäres Umfeld

• Kostenfreie Nutzung ausgewählter Studioleistungen

Ihre Aufgaben:

• Empfang und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden

• Durchführung von Kosmetik-, Nagel- und Fußpflegebehandlungen sowie

Solariumdienstleistungen (nach Einarbeitung)

• Beratung zu Behandlungen und Produkten

• Organisation und Terminverwaltung (Planity)

Das wünschen wir uns von Ihnen:

• Freude am Umgang mit Menschen und ein gepflegtes Auftreten

• Interesse an Beauty, Kosmetik und Wellness

• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft

• Fundierte Kenntnisse in einem der Bereiche Kosmetik, Fußpflege oder Nagelkosmetik

Interessiert?

Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen!

Bewerben Sie sich bitte mit Lebenslauf und kurzem

Motivationsschreiben unter:

info@glamundglow.de

03375 522733

Mehr Infos über uns finden Sie auf: www.glamglowkw.de