Wir wachsen weiter…

Für unsere Sabelus XXL Apotheken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Pharmazeutisch-technischen Assistenten

Apotheker

Pharmazie – Ingenieur

(m/w/d)

Vollzeit/Teilzeit, unbefristet

Wir bieten Ihnen:



– eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit umfassender Einarbeitung

– die Mitarbeit in unserer stetig wachsenden, modernen und zukunftsorientierten Apotheken-Kooperation

– ein kollegiales und respektvolles Miteinander in einem sympathischen und aufgeschlossenen Team

– einen modernen automatenunterstützten Arbeitsplatz

– Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten

– ein leistungsgerechtes, übertarifliches Einkommen

– Zahlung eines 13. Gehaltes

– Betriebliche Altersvorsorge

– Betriebliche Feiern (in Corona-Zeiten eingeschränkt)

– weitere Benefits



Ihr Aufgabenbereich:

– Ausgabe von Arzneimitteln auf Rezept und der Verkauf von OTC-Präparaten

– Kompetente Beratung der Kunden

– Einsatz in der Offizin und der Rezeptur

Das sollten Sie mitbringen:



– Abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur PTA, Apotheker oder Pharmazie-Ingenieur(in)

– gute Beratungsqualität

– freundliches und sicheres Auftreten

– sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

– selbständiges Arbeiten im Team

– Flexibilität



Über weitere Konditionen können wir sehr gern reden, wir sind offen und kreativ, um einen möglichen gemeinsamen Weg zu finden!

Sabelus Services

Am Kleingewerbegebiet 2

D-15745 Wildau

www.sabelus.de

wuttich@sabelus.com