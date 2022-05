Das Hotel „Sophienhof“ in Königs Wusterhausen

sucht zur Verstärkung Ihres sympathischen Teams ab sofort

einen Empfangsmitarbeiter (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit.

Freu dich auf ein harmonisches Betriebsklima & eine leistungsbezogene Vergütung

Über das Hotel Sophienhof:

*neue Geschäftsleitung seit dem 01.01.2022

*49 Zimmer

*4 Veranstaltungs- / Seminarräume

Das sollten Sie mitbringen

– Sie sind von Herzen Gastgeber

– Sie haben eine positive Ausstrahlung und gute Umgangsformen

– Sie sind belastbar und behalten auch in anspruchsvollen Situationen einen klaren Kopf

Ihr Aufgabenbereich:

– Check In und Check Out

– selbstständiges Führen der Schichten

– Gästebetreuung

– Telefonbetreuung

– Reservierungen annehmen und bearbeiten

– alle täglich anfallenden Aufgaben an der Rezeption

Das dürfen Sie von Uns erwarten:

– einen sicheren Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten (Früh- & Spätschicht)

– leistungsgerechte Bezahlung

– kostenfreie Personalgetränke

– kurze Entscheidungswege

– sympathisches und familiäres Team

– ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen



Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 01525 – 360 17 39 oder Ihre Bewerbung per E-Mail an: st.weiss@hotelsophienhof.de.

Hotel Sophienhof

Kirchplatz 3-4

D-15711 Königs Wusterhausen

Tel. +49 (0)3375 217780

www.hotelsophienhof.de

kontakt@hotelsophienhof.de