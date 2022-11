Saarow Therme

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen Sie sich verwöhnen!

In der SaarowTherme in Bad Saarow erwarten Sie entspannte

Stunden im Solethermalbad und in der Saunalandschaft.

Tanken Sie Energie und nehmen Sie sich eine Auszeit.

Das ganze Jahr über können Sie sich auf

verschiedene Aktionstage und Veranstaltungen freuen.

Beispielsweise die Sternstunden an jedem letzten Freitag im Monat.

Highlights in diesem Jahr sind das Lichterfest am 25. November und der

Weihnachtsmarkt Bad Saarow vom 2. bis zum 04. Dezember gleich an der SaarowTherme. © Durch die Stadt GmbH

Sichern Sie sich ab dem 18. November, 14:00 Uhr Ihre exklusiven Gutscheine

für die SaarowTherme in Bad Saarow für zwei Personen im Wert von 85,- Euro –

Sie zahlen aber nur die Hälfte – 42,50 Euro

therme.bad-saarow.de