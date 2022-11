Weihnachtsmärkte in der Region

Weihnachtsmärke in der Region

25. – 27. November | 02. – 04. Dezember | 09. – 11. Dezember

Weihnachtsmarkt der tausend LED-Sterne in Cottbus

21.11. – 23.12. 2022 |11:00 bis 19:00 Uhr | Cottbuser Innenstadt

Neben dem Altmarkt verwandeln sich auch die Spremberger Straße und der Platz am Stadtbrunnen in eine zauberhafte Kulisse. Freuen Sie sich auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Cottbus mit zahlreichen Ständen und einem weihnachtlichen Programm. Hinzu kommen die verkaufsoffenen Sonntage am dritten und vierten Advent. Doch das ist nicht alles, am dritten Adventswochenende können Sie über einen historischen Weihnachtsmarkt an der Cottbuser Synagoge schlendern.

Mehr Informationen: cottbus.de



Wittenberger Weihnachtsmarkt

21.11. – 29.12.2022 | 11:00 bis 20:00 Uhr

Auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg liegt der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein in der Luft. Schlendern Sie an den weihnachtlichen Buden, dem Weihnachtsbaum und Karussells vorbei. Gerade an den Wochenenden findet ein buntes Programm statt.

Mehr Informationen: lutherstadt-wittenberg.de

25. – 27.November

Müllroser Weihnachtszauber

„Lichterglanz im Advent“

25. & 26.11.2022 | Markt- und Kirchplatz, Rathaushof

Schlendern, Schlemmen und Staunen Sie auf dem Müllroser Weihnachtszauber

Mehr Informationen: dasschlaubetal.de



Weihnachtsmarkt in Waltersdorf

25.-26.11.2022 | 10:00 bis 19:00 Uhr | Am Rondell 1

27.11.2022 | 13:00 bis 18:00 Uhr

mit Bungee Trampolin, Gastronomie, Bühnenprogramm und Livemusik



Weihnachtsmarkt in Zeuthen

25.-27.11.2022 | ab 14:00 Uhr | Martin-Luther-Kirche Zeuthen

Traditionell findet der Zeuthener Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende statt. Mit einem vielfältigen Programm, dem Besuch der Schnullerfee und des Weihnachtsmanns können Sie sich auf ein vorweihnachtliches Wochenende freuen.

Mehr Informationen: weihnachtsmarkt-deutschland.de



Eberswalder Weihnachtsmarkt

Kultur auf dem Markt & rundum

25.11. – 04.12.2022 | 12:00 bis 20:00 Uhr

Der Eberswalder Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November um 18:00 Uhr durch den Bürgermeister Götz Herrmann. Auch der Weihnachtsmann, ein Engel und weihnachtliche Musik stehen auf dem Plan. Vom 25. November bis zum 4. Dezember können Sie sich täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr auf ein schönes Programm inkl. Geschichten, Konzerten, des Besuchs der Schneekönigin und vieles mehr freuen.

Mehr Informationen: eberswalde.de



Der “etwas andere Weihnachtsmarkt in Raben

26.11.2022 | 12:00 bis 18:00 Uhr | Naturparkzentrum Hoher Fläming

Bereis das 24. Mal lädt der Naturparkverein Hoher Fläming zum Familien-Weihnachtsmarkt nach Raben ein. Kinder können dem Weihnachtsmann Gedichte und Lieder vortragen und das Kinderkarussell testen. Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm – Fackelwanderung zur Burg Rabenstein, Märchenstunde und vieles mehr.

Mehr Informationen: hoher-flaeming-naturpark.de

Weihnachtsmarkt in Senzig

26.11.2022 | ab 13:00 Uhr | Anger / Lindenstraße



Traditionell findet vor dem ersten Advent der Weihnachtsmarkt in Senzig inklusive einem weihnachtlichen Programm, Glühwein und Speisen statt.

Mehr Informationen: netzwerk-senzig.de

Weihnachtsmarkt Schenkendorf

26.11.2022 | ab 14:00 Uhr | Dorfkirche Schenkendorf

Auch in Schenkendorf liegt weihnachtliche Stimmung in der Luft. Freuen Sie sich auf Unterhaltung, stöbern Sie an den Ständen und genießen Sie schmackhafte Leckereien.

Weihnachtsmarkt Petershagen/Eggersdorf

Weihnachten im Märchenwald

26.11.2022 | 14:00 bis 19:00 Uhr | Florastraße / Hermann-Woyack-Str.

Der Verein Dorfleben 18 e.V. lädt zum Weihnachtsmarkt im Märchenwald ein. Gebrannte Mandeln, frische Waffeln, Harry Potters Butterbier, Glühwein – es fehlt an nichts. Auf dem Programmplan stehen u.a. der Besuch des Weihnachtsmanns, Kinderschminken, Tante Tines Märchenstunde und eine Feuershow.

Mehr Informationen: Facebook “Dorfleben 18 e.v.”

Weihnachtsmarkt Dahlewitz

Familienadvent an der Dahlewitzer Dorfkirche

26.11.2022 | 15:00 bis 19:00 Uhr | Dorfkirche Dahlewitz

An der Feldsteinkirche wird es am Samstah des ersten Adventswochenende wieder familiär und gemütlich. Genau dadurch zeichnet sich der Familienadvent aus. Für ein zauberhaftes Programm und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Töpchiner Weihnachtsmarkt

26.11.2022 | 15:00 bis 20:00 Uhr | Töpchiner Kirchengarten



Am Samstag vor dem ersten Advent wird es auch in Töpchin weihnachtlich. Der Heimatverein lädt zu einem musikalisch untermalten Nachmittag und Abend ein.

Mehr Informationen: toepchin.com

Beelitzer Adventsmarkt

26. & 27.11.2022 | ab 14:00 Uhr | Stadtpfarrkirche St. Marien und St. Nikolai



Rund um die Stadtpfarrkirche St. Marien und St. Nikolai finden Sie am ersten Adventswochenende weihnachtliche Buden mit gebrannten Mandeln, weiteren weihnachtlichen Leckereien und Handgemachten. Die Jüngsten können sich auf Attraktionen wie das Kinderkarussel und Bastelideen im Rathaus.

Mehr Informationen: beelitz.de



Vorweihnachtsidyll

Heimeliger Adventsmarkt in Großziethen

26 & 27.11.2022 | ab 14:00 Uhr | Kunsthof Mattiesson

Am 1. Adventswochenende lädt der Kunsthof Mattiesson in Großziethen zu einem weihnachtlichen Adventszauber für die ganze Familie ein. Genießen Sie heißen Punsch, gebrannte Mandeln und stöbern Sie an den Ständen. Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Weihnachtsmanns.

Vor Ort befindet sich ein Wünschezauberbaum, der dem Ricam Hospitz zu Gunsten kommt.

Mehr Infos: allevents.in



12. Schönefelder Lichterfest

in und rund um die Dorfkirche Schönefeld

27.11.2022 | 11:30 bis 20:00 Uhr | Dorfkirche Schönefeld

Rund um die Dorfkirche findet das 12. Schönefelder Lichterfest statt. Freuen Sie sich auf ein tolles Programm, Lampion- und Weihnachtsbasteln, Allerlei zum Weihnachtseinkauf und vieles mehr.

Mehr Informationen: kirche-schoenefeld-grossziethen.de



Weihnachtsmarkt Fredersdorf-Vogelsdorf

27.11.2022 | ab 12:00 Uhr | historischer Guthof



Am 1. Adventssonntag können Sie sich auf den traditionellen Weihnachtsmarkt des Heimatvereins freuen.

Mehr Informationen: fredersdorf-vogelsdorf.de

Großbeerener Adventsmarkt

27.11.2022 | 14:00 bis 19:00 Uhr | Dorfaue

In Großbeeren findet ebenfalls traditionell am 1. Advent der Adventsmarkt auf der Dorfaue und dem Kirchengelände statt. Die Vereine und Einrichtungen versorgen Sie mit Leckereien und Selbstgebasteltem. Freuen Sie sich auf die Weihnachtsbaumverlosung, ein Kinderkarussel, den Weihnachtsmann und den Auftritt des Gemischten Chors.

Mehr Informationen: grossbeeren.de



Weihnachtsmarkt Motzen

27.11.2022 | ab 14:00 Uhr | Dorfkirche Motzen

Auch in Motzen findet der traditionelle Weihnachtsmarkt stat. An den Buden gibt es ein breites Angebot an Handgemachtem und Speisen.

02. – 04. Dezember

Weihnachtsmarkt Bad Saarow

02. – 04.12.2022

In Bad Saarow breitet sich zauberhfte Stimmung aus. Zahlreiche Stände und Überraschungen erwarten Sie in der Seestraße.

09. – 11. Dezember

Zossener Weihnachtsmarkt

11.12.2022 | 12:00 bis 20:00 Uhr | Marktplatz Zossen