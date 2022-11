Wildauer Weihnachtsmarkt 2022



Am 4. Adventswochenende, also vom 16. bis zum 18. Dezember,

verwandelt sich der Wildauer Marktplatz in einen traumhaften Weihnachtsmarkt.

Freuen Sie sich auf ein tolles Programm, stimmungsvolle Weihnachtsmusik,

Kinderfahrgeschäfte und weihnachtliche Kulinarik.

Ausstellerinnen und Aussteller bieten an Ihren Ständen Holz- und Strickwaren,

Porzellan, Ballonfiguren und mehr an. Genießen Sie Knoblauchbrot, Lángos, Crêpes und Quarkkeulchen

und wärmen Sie sich bei heißem Kakao, Punsch oder Glühwein auf.

Die musikalische Begleitung erfolgt duch den St. Konrad Gospelchor e.V. und auch Sängerin Jeannine Hartmann

tritt mit ihrem Weihnachtsprogramm auf. Natürlich darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen!

Foto: Photo and Film (1) Foto: Photo and Film (2) Foto: Photo and Film (3)

Freitag, 16. Dezember 2022 – 16:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, 17. Dezember 2022 – 14:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 18. Dezember 2022 – 12:00 bis 18:00 Uhr

Ein detaillierter Programmplan erfolgt in Kürze.

Foto: Photo and Film (4) Foto: Photo and Film (5) Foto: Photo and Film (6) Foto: Photo and Film (7) Foto: Photo and Film (8) Foto: Photo and Film (9)

Der Wildauer Weihnachtsmarkt 2022 wird freundlich unterstützt von

Stadt Wildau

WiWo Wildauer Wohungsbaugesellschaft

Autohaus Dietz GmbH

FIRE & ICE Gläserei Bolduan

Hotel & Restaurant Sophienhof

Johann A. Meyer GmbH

PHOTO AND FILM S & S Versicherungsmakler Steckling Sanitär & Heizung

Von Essen Immobilien GmbH