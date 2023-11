RVS sucht IT-Systemadministrator

Die RVS ist ein modernes und gut aufgestelltes Verkehrsunternehmen und erbringt Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr. Das Bediengebiet umfasst den gesamten Landkreis Dahme-Spreewald bis nach Berlin. Mit 160 Bussen und ca. 260 Mitarbeitern werden jährlich etwa 7,5 Mio. Kilometer gefahren.

Die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS) mit Sitz in 15926 Luckau, Nissanstraße 7 sucht ab sofort eine/n

IT-Systemadministrator (m/w/d)



mit dem (Haupt)Beschäftigungsort in Lübben

Vollzeitbeschäftigung (derzeit 39 Std./Woche)

Ihre Aufgaben:

• Gewährleistung der reibungslosen Funktionalität und Weiterentwicklung der vorhandenen Hard- und Software, sowie der Netzwerk- und Kommunikationssysteme

• Beschaffung/Ausschreibung von EDV-, Netzwerk- und Kommunikationssystemen im Auftrag der RVS

• Dokumentation der Systemumgebung und Prozessabläufe

• 1st & 2nd-Level Support der Anwender

• Verwaltung von Telefon-, Mobilfunk- und Supportverträgen

• Betreuung mobiler Endgeräte und vorhandener Peripherie

• Verantwortlich für die Datensicherung und Datensicherheit

Ihr Profil:

• abgeschlossene Ausbildung in der IT-Branche

• einschlägige Berufserfahrungen mit Microsoft Active Directory

• Netzwerkadministration (Routing, VPN, VLAN)

• Erfahrungen mit Server-, Desktop- und Anwendungsvirtualisierung (Citrix, VMware)

• Grundkenntnisse Linux und SQL-Datenbanken

• Selbständige Arbeitsweise, Kreativität und Flexibilität

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, PKW-Führerschein

• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise (Deutsch und Englisch)

Ihnen wird geboten:

• Einstellung unter den Bedingungen des TV-Nahverkehr Brandenburg

• Betriebliche Altersvorsorge

• Tarifliche Sonderzahlungen

• Betriebliche Förderung der Teilnahme an Fitnessprogrammen

• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

• Einarbeitung in die o.g. Tätigkeiten

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte schriftlich oder per E-Mail (margot.schwarz@rvs-lds.de) bis zum 15.12.2023 an die RVS GmbH, Nissanstraße 7, 15926 Luckau, z.H. Frau Schwarz.