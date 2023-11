TIW sucht Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

Die TIW Therapeutisch Intensives Wohnen GmbH ist ein privat geführter Pflegedienst ohne eine große Unternehmensgruppe im Hintergrund.

Das hat den Vorteil, dass flache Hierarchien in der TIW GmbH vorliegen und die Leitungsmitarbeiterinnen und Leitungsmitarbeiter bei Sorgen und Problemen direkt ansprechbar sind.

Für die kleinen Patienten (5 Monate alt) in der 1:1 Intensiv-Versorgung in 12439 Berlin sucht die TIW Therapeutisch Intensives Wohnen GmbH ab sofort

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)



in Voll- oder Teilzeit und Festeinstellung

Ihre Aufgaben:

• Betreuung und Pflege im häuslichen Umfeld und unterwegs

• Tätigkeiten der Grundpflege

• Tätigkeiten der Behandlungspflege, wie Trachealkanülen Wechsel, Sekretmanagement, Überwachung der Vitalparameter, Dokumentation

• Arbeit im multiprofessionellen Team mit Therapeuten, Betreuungskräften, Ärzten, Kollegen, PDL, Mitarbeitern von Providern und unseren Klienten und Angehörigen

• Arbeiten mit modernen Pflegehilfsmitteln

Ihr Profil:

• Abschluss als examinierte Pflegefachkraft, Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in oder (Kinder-)Krankenschwester; Altenpfleger/in

• Erfahrungen in der Versorgung intensivpflegebedürftiger und beatmungspflichtiger Kinder sind wünschenswert

• Einfühlungsvermögen und Empathie im Umgang mit kranken Kindern und deren Familien

• Fremdsprachen sind wünschenswert

Ihnen wird geboten:

• unbefristeten Arbeitsvertrag in VZ oder TZ in einem familiären Arbeitsumfeld

• geregelte Dienstzeiten und eine unkomplizierte Mitgestaltung Ihrer Dienstpläne für eine bessere Work-Life-Balance

• 3 Dienstplanwünsche im Monat frei

• eine faire und attraktive Vergütung bis zu 3868,8€ Brutto/ 40 Stunden die Woche

• Steuerfreie Zuschläge für Nachtstunden (23% = 287,48€ bei 7 Nächten), für Sonntagsstunden (30% = 160,7€ bei 2 Sonntagen), für Feiertagsstunden (40% = 107,13€ bei 1 Feiertag)

• finanzielle Unterstützung für Anpassungsweiterbildungen oder Aufstiegsweiterbildungen zum beruflichen Aufstieg

• 100€ Positionszulage

• digitale Fortbildung in der eigenen Akademie

• Übernahme der Kosten für die Weiterbildung Fachkraft für außerklinische Beatmung

• Betriebliche Altersvorsorge

• VWL

• Kitazuschuss

• betriebliches Gesundheits-Management, Zuschuss für Raindrop-Massagen

• gestaffelten Urlaub bis 30 Tage

• umfangreiches Einarbeitungskonzept mit Mentor und Einarbeitungsmappe

• Nutzung unseres Klangbettes für eine kleine Auszeit (15 min.)

• Teilnahme an regelmäßigen Teamberatungen, Supervisionen, Coachings und Firmenevents

• Einweisung in alle Medizinprodukte nach MPG mit einem Gerätepass

• Auszahlung von Überstunden, wenn gewollt

Wenn Sie keine Nummer auf einer Personalakte sein wollen und ein Team suchen, mit dem Sie lachen können und Zeit für die Versorgung des Ihnen anvertrauten Klienten haben, dann bewerben Sie sich!

Die TIW arbeiten unter dem Firmenmotto “Eine pflegende Hand mit Herz und Verstand”

Informationen finden Sie auf www.tiw-zossen.de oder Facebook therapeutischintensiveswohnen

TIW THERAPEUTISCH INTENSIVES WOHNEN GMBH

Weinberge 57

15806 Zossen

Tel.: 033 77 20 57 10

Fax: 033 77 20 57 148

buero[at]tiw-zossen.de

Wohngruppe “Regengasse”

Tel.: 033 77 20 57 118

Wohngruppe “Winzerpfad”

Tel.: 033 77 20 57 119