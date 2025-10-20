BBF Gruppe sucht Tiefbauer

Wir, die BBF GRUPPE, sind ein Zusammenschluss mittelständischer und stark wachsender Unternehmen aus dem Großraum Berlin-Brandenburg. Seit knapp 30 Jahren beschäftigen wir uns mit der städtebaulichen Entwicklung von Grundstücksarealen und Hochbauprojekten.
Dank unseres stetigen Wachstums konnten wir bereits über 210 Mitarbeiter/innen für unsere Unternehmensgruppe gewinnen. Unsere Kollegen/innen arbeiten in den Bereichen Unternehmensmanagement, Ingenieurwesen, Bau, Pflege, Energie und Landwirtschaft. Unsere baulichen Fachgebiete umfassen den Tief- und Straßenbau, den Gala Bau, die Gebäude- und Elektrotechnik sowie den allgemeinen Hochbau.
Wir sind regelmäßig auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften aus dem Großraum Berlin-Brandenburg. Werden auch Sie Teil der Unternehmensgruppe und sichern Sie sich einen langfristigen und krisensicheren Arbeitsplatz!
Wir suchen für den Standort: Freiwalde
Tiefbauer (m/w/d)
Aufgaben:
• Bau und Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
• Durchführung von Erd-, Pflaster-, Asphalt- und Betonarbeiten
• Bedienung und Wartung von Baumaschinen und Geräten (z.B. Minibagger, Rüttel- und Verdichtungsplatten, Radlader)
• Herstellung von Randbefestigungen, Bordsteinen und Entwässerungseinrichtungen
• Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf der Baustelle
Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung als Straßenbauer (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung im Straßenbau
• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
• Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Baumaschinen (z. B. Walzen, Bagger, Fräsen)
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und körperliche Belastbarkeit
• Führerschein Klasse B von Vorteil
• Du erfüllst nicht alle Voraussetzungen? Bewirb dich trotzdem, wir schauen ob es passt!
Benefits:
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Attraktives Vergütungspaket ab 18 Euro pro Stunde je nach Qualifikation
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Hochwertige Arbeitskleidung
• Gesicherte Auftragslage und feste Teams
• 50 € netto Geschenkgutschein pro Monat
• Umfassende, qualifizierte Einarbeitung in einem innovativen und vielfältigen Arbeitsumfeld
• Umfangreiches Weiterbildungsangebot
• Regelmäßig stattfindende Teamevents
Ihr Ansprechpartner
Konnten wir dein Interesse wecken?
Dann sende bitte deinen Lebenslauf unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Alexander Rominski unter recruiting@bbf-gruppe.com oder nutze direkt das Bewerberformular auf der Website!