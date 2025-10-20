BBF Gruppe sucht Tiefbauer

Wir, die BBF GRUPPE, sind ein Zusammenschluss mittelständischer und stark wachsender Unternehmen aus dem Großraum Berlin-Brandenburg. Seit knapp 30 Jahren beschäftigen wir uns mit der städtebaulichen Entwicklung von Grundstücksarealen und Hochbauprojekten.

Dank unseres stetigen Wachstums konnten wir bereits über 210 Mitarbeiter/innen für unsere Unternehmensgruppe gewinnen. Unsere Kollegen/innen arbeiten in den Bereichen Unternehmensmanagement, Ingenieurwesen, Bau, Pflege, Energie und Landwirtschaft. Unsere baulichen Fachgebiete umfassen den Tief- und Straßenbau, den Gala Bau, die Gebäude- und Elektrotechnik sowie den allgemeinen Hochbau.

Wir sind regelmäßig auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften aus dem Großraum Berlin-Brandenburg. Werden auch Sie Teil der Unternehmensgruppe und sichern Sie sich einen langfristigen und krisensicheren Arbeitsplatz!

Wir suchen für den Standort: Freiwalde

Tiefbauer (m/w/d)

Aufgaben:

• Bau und Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

• Durchführung von Erd-, Pflaster-, Asphalt- und Betonarbeiten

• Bedienung und Wartung von Baumaschinen und Geräten (z.B. Minibagger, Rüttel- und Verdichtungsplatten, Radlader)

• Herstellung von Randbefestigungen, Bordsteinen und Entwässerungseinrichtungen

• Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf der Baustelle

Profil:



• Abgeschlossene Ausbildung als Straßenbauer (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

• Berufserfahrung im Straßenbau

• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis

• Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Baumaschinen (z. B. Walzen, Bagger, Fräsen)

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und körperliche Belastbarkeit

• Führerschein Klasse B von Vorteil

• Du erfüllst nicht alle Voraussetzungen? Bewirb dich trotzdem, wir schauen ob es passt!

Benefits:

• Unbefristetes Arbeitsverhältnis

• Attraktives Vergütungspaket ab 18 Euro pro Stunde je nach Qualifikation

• 30 Tage Urlaub pro Jahr

• Hochwertige Arbeitskleidung

• Gesicherte Auftragslage und feste Teams

• 50 € netto Geschenkgutschein pro Monat

• Umfassende, qualifizierte Einarbeitung in einem innovativen und vielfältigen Arbeitsumfeld

• Umfangreiches Weiterbildungsangebot

• Regelmäßig stattfindende Teamevents

Ihr Ansprechpartner

Konnten wir dein Interesse wecken?

Dann sende bitte deinen Lebenslauf unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Alexander Rominski unter recruiting@bbf-gruppe.com oder nutze direkt das Bewerberformular auf der Website!



