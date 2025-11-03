Intensivpflege Heine sucht Pflegekraft

Du suchst einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job, bringst Empathie und Freude am Umgang mit schwerstkranken Menschen mit? Das Berufsleben ist für dich nicht nur eine „lästige Unterbrechung“ deiner Freizeit?

Dann bist du bei uns richtig!

Pflegefachkraft (m/w/d)

Was wir bieten:

• Zeit für umfassende Pflege

• 1zu1 Betreuung und 1zu3 Versorgung in Wohngemeinschaften

• Vollzeit ab 4.300,00 € brutto / auch Teilzeit möglich

• Mitarbeitervorteile beim Onlineshopping

• motivierte Teams

• betriebliche Feiern und verschiedene Boni

• Fahrkostenzuschuss

• Betriebsarzt

• Fahrradleasing

• Wunschdienstplan

• Arbeitsplatz in toller Umgebung

• Gesundheitsangebote

• Fortbildungsstunden in der Arbeitszeit inkludiert

Was zu deinen Aufgaben gehört:



• Selbständige und eigenverantwortliche professionelle Versorgung unserer Klienten

• Zusammenarbeit mit Ärzten, Angehörigen und dem Pflegeteam

• Umsetzung von Pflegeprozessen / Pflegedokumentation

• Begleitung bei Unternehmungen

• Spezielle Krankenbeobachtung

Dein Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachkraft, Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in

• Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung“ (wünschenswert)

• Empathie und Freude an der Arbeit mit Menschen

• Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Sozialkompetenz

• Bereitschaft zur Arbeit im 2-Schicht-System (12-Stunden-Dienste)

• Grundlegende EDV-Kenntnisse

Weitere Details erfährst du sehr gern in einem persönlichen Gespräch. Wir nehmen uns Zeit für dich und besprechen deine Karriere in unserem Unternehmen.

Interessiert?

Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung:

per Mail: info@intensivpflege-bb.de

per Post:

Intensivpflege Heine GmbH

Blumenstr. 8

15711 Königs Wusterhausen

Kontakt:

Nadine Hahmann

Telefon: 03375 – 52 58 559