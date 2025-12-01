Nikolaustag im Autohaus Zossen

Nikolaustag in Zossen!

Am 6. Dezember sind wir von 10:00 bis 14:00 Uhr live für Sie im Autohaus König in Zossen.

Der große Nikolausaktionstag bringt Programm für die ganze Familie. Für die Kleinen gibt es süße Überraschungen, für die Großen kostenlose Getränke, Bratwurst und attraktive Dacia-Angebote.

Vor Ort können Sie unter anderem den Dacia Sandero und den Duster ab 12.900 Euro entdecken. Nur an diesem Samstag kommen noch zwei Extra-Aktionen dazu: ein Satz Winterkompletträder und 500 Liter Benzin gratis beim Fahrzeugkauf.

Das Autohaus König verlängert für den Nikolaustag seine Öffnungszeiten und ist am Samstag bis 22:00 Uhr für Sie da.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie die festliche Atmosphäre und nutzen Sie die Gelegenheit, die aktuellen Modelle in Ruhe anzuschauen.

Wir freuen uns auf Sie!

Autohaus König

Standort Zossen

Kleine Feldstraße 1

15806 Zossen

autohaus-koenig.de