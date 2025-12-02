Tauchen Sie ein in die faszinierenden Spreewelten!

Am 9. Dezember ab 8 Uhr erleben Sie bei radioSKW die Livesendung Spreewelten Aktuell zwei Stunden voller Lichtzauber, Wärme und wunderbarer Geschichten aus Lübbenau.

Freuen Sie sich aufspannende Gespräche über die neue Lichtshow Spreewelten of Lights, dazu exklusive Einblicke in das Leben unserer Patenpinguin-Dame Frieda und viele Momente, die man sonst nur hinter den Kulissen erfährt!

Außerdem hören Sie, welche Highlights im Dezember anstehen, warum sich ein Besuch unter der Woche besonders lohnt und wie die Spreewelten in den Januar starten.

Ein Morgen wie ein Warmbad für die Seele!

