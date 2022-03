Am 18.06.2022 haben wir bereits zum dritten Mal Mallorca-Feeling LIVE direkt in Blankenfelde-Mahlow und zwar in einer der schönsten Veranstaltungslocations im Süden Berlins, im Natursportpark Blankenfelde!

Erleben Sie in diesem Jahr sogar zwei Hauptacts:

Den wahren König der Partyinsel Mickie Krause mit all seinen Hits und auch die Partykönigin Mallorcas, Mia Julia Brückner, wird für Sie auf der großen Open-Air-Bühne stehen! Mallorca-Party pur in Blankenfelde!

Unterstützt werden die beiden von folgenden weiteren Acts des Partyschlagers:

– Tim Toupet („Inselverbot“, „Sie sagte Mallorca oder ich“, „So ein schöner Tag-Fliegerlied“, „Du hast die Haare schön“)

– Mallorca-Cowboys (“Das rote Pferd”, “Taschengeld”)

– Bierkapitän (“Hier kommt der Bierkapitän“)

Als Anheizer und für die Künstlerpausen ist für Sie wieder der beste Schlager-Party-DJ am Start!

– DJ Chrismen (Schlageralarm)

Sichern Sie sich ab sofort zwei exklusive Tickets für die Veranstaltung “Mallorca-Party-Das Schlager-Open-Air” 2022 zum Preis von einem.

Mallorca-Party - Das Schlager OpenAir 2022 Artikelnummer: 410

Natursportpark Blankenfelde

Jühnsdorfer Weg 55

15827 Blankenfelde-Mahlow

https://www.mallorca-schlagerparty.de/