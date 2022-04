Das Steakhaus 1775 in Bestensee als gehobenes Speiserestaurant sucht ein Koch (m/w/d) in Vollzeit zum nächst möglichen Termin. Unser bestens eingeführtes Restaurant ist bei unseren Gästen beliebt, weil wir ausgezeichnetes Essen im historischen Ambiente verbunden mit sehr gutem Service anbieten. Geboten wird ein sicherer und ordentlich bezahlter Arbeitsplatz in unserem Küchenteam mit der Perspektive zur Weiterbildung und zum Aufstieg in die Küchenleitung. Die Stelle ist sowohl für Berufsanfänger wie auch erfahrene Köche geeignet.