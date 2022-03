Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben wir uns quasi über Nacht dazu entschlossen, aus unserer geplanten Mutter-Vater-Kind Einrichtung eine Unterkunft für geflüchtete Ukrainer*innen mit ihren Kindern zu machen. Ostkreuz ist ein seit 1999 systemisch arbeitender freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Wir engagieren uns in Berlin und in den Landkreisen Dahme-Spreewald sowie Teltow-Fläming und bieten neben den Hilfen zur Erziehung systemische Therapie und Beratung an.

Dabei gehen wir individuell und mit praktischen Lösungen auf die Bedürfnisse von sogenannten verhaltensschwierigen Kindern- und Jugendlichen ein und unterstützen deren Eltern. Wir suchen ab sofort eine motivierte Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in, die ihr sozialpädagogisches Know-how für die Begleitung von Bewohner*innnen in der Flüchtlingshilfe einsetzen mag. Wir wünschen uns:

– kreative Mitarbeiter*innen mit einer systemischen Denkweise und Haltung, die offen für und neugierig auf neue Wege sind

– eine effektive, eigenverantwortlich und teamorientierte Arbeitsweise: Wir freuen uns darüber, wenn Sie eigene Interessen in die pädagogische Arbeit einfließen lassen

– Spaß am täglichen Umgang mit den Geflüchteten und Unterstützung derer auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben in Deutschland

– Engagement und Empathie für die Geflüchteten Wir bieten dafür:

– regelmäßige Supervision und Förderung fachlicher Weiterbildungen und Entwicklung

– faire Bezahlung in Anlehnung an den TVöD

– ein spannendes und vielseitiges Tätigkeitsfeld: Bei uns ist kein Tag wie der andere!

– eine familiäre Arbeitsatmosphäre mit einem guten, effektiven fachlichen Austausch untereinander

– Festanstellung