LandkostEI- Azubi

Wir bilden aus!

Die Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH / Landkost Ei GmbH

ist Hennenhalter und Vermarkter von frischen Hühnereiern im Land Brandenburg.

Wir bieten Dir eine fundierte Ausbildung

zum/zur

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement



Unsere Anforderungen: – einen guten Schulabschluss oder Abitur

– Du bringst Organisationstalent mit und hast den Blick fürs Wesentliche

– Kaufmännisches Denken

– Teamfähigkeit Was bieten wir: – Spannende und abwechslungsreiche Ausbildung

– Möglichkeit sich persönlich weiter zu entwickeln

– Training im Fitnessstudio Nach der Ausbildung: – Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Ausbildung

– Fortbildungsmöglichkeiten

oder eine Ausbildung zum

Tierwirt (m/w/d)



Unsere Anforderungen: – Abgeschlossene Schulausbildung

– Freude am Umgang mit Tier und Technik

– Teamfähigkeit Was bieten wir: – Spannende und abwechslungsreiche Ausbildung

– Möglichkeit sich persönlich weiter zu entwickeln

– Training im Fitnessstudio Nach der Ausbildung: – Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Ausbildung

– Fortbildungsmöglichkeiten

Bewerbungen bitte an:

Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH

z.Hd. Nicole Gusovius

Tel. 033763 79 252

Motzenerstr. 111

15741 Bestensee

oder per Mail an:

bewerbung@svb-bestensee.de