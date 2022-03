Landkostei-Mitarbeiter Geflügelfarm

Wir suchen Sie…

als motivierten Mitarbeiter zur Unterstützung in unseren Geflügelfarmen

Sie arbeiten in einem starken, erfolgreichen Team mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten Ihre Aufgaben: – tägliche Bestandskontrolle, Dokumentation der Tiergesundheit

– Funktionskontrolle der technischen Anlagen (Futter, Wasser, Lüftung)

– Vollautomatischer Transport der Eier aus dem Stall, tägliche Mengenerfassung

– Bedienen des Farmpackers

– Reparatur- und Reinigungsarbeiten Wir bieten lhnen: – einen krisensicheren Arbeitsplatz in der Lebensmittelproduktion (VZ/TZ/Aushilfen)

– unbefristete Festeinstellung

– Zusammenarbeit mit freundlichen Kollegen

– moderne Technik

– ortsübliche Vergütung und Weihnachtsgeld

– Arbeitskleidung wird gestellt

– kostenloses Training im Fitnessstudio

Bewerbungen bitte an:

Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH

z.Hd. Nicole Gusovius

Tel. 033763 79 252

Motzenerstr. 111

15741 Bestensee

oder per Mail an:

bewerbung@svb-bestensee.de