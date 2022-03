Landkostei – Kraftfahrer

Die SVB GmbH/ Landkost-Ei GmbH als regionales Unternehmen mit Sitz in Bestensee sucht



LKW Fahrer (m,w,d) für Lebensmitteltransporte



Das sind Ihre Aufgaben: – Belieferung unserer Kunden mit frischen Hühnereiern0

– Regional und Deutschlandweit

– Sicheres Be- und Entladen des LKW

– Einhaltung der Vorgaben zur Arbeitssicherheit

– Kontrolle, Wartung und Pflege der Fahrzeuge Das sollten Sie mitbringen: – Führerscheinklasse CE

– Berufserfahrung von Vorteil

– Freundliche Umgangsformen

– Flexibilität und Belastbarkeit Das erwartet Sie: – Einen modern ausgestatteten Fuhrpark

– Ein engagiertes und freundliches Team

– Sicheren Arbeitsplatz

– Leistungsgerechte Vergütung

– Weiterbildungen und Modulschulungen

Bewerbungen bitte an:

Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH

Herrn René Schapranow

Tel. 033763 79 144

Motzenerstr. 111

15741 Bestensee

oder per Mail an:

bewerbung@svb-bestensee.de