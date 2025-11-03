Intensivpflege Heine sucht Mitarbeiter in der Hauskrankenpflege

Du suchst einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job, bringst Empathie und Freude am Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen mit? Das Berufsleben ist für dich nicht nur eine „lästige Unterbrechung“ deiner Freizeit?

Dann bist du bei uns richtig!

Engagierte Mitarbeiter in der Hauskrankenpflege (m/w/d)

Was wir bieten:

• Zeit für umfassende Pflege

• feste Touren

• keine geteilten Dienste

• Vollzeit ab 3.400,00 € brutto (mit 1-jähriger Ausbildung) / auch Teilzeit möglich

• Vollzeit ab 3.200,00 € brutto (ungelernt) / auch Teilzeit möglich

• Mitarbeitervorteile beim Onlineshopping

• motivierte Teams

• betriebliche Feiern und verschiedene Boni

• Fahrkostenzuschuss

• Betriebsarzt

• Fahrradleasing

• Wunschdienstplan

• Arbeitsplatz in toller Umgebung

• Gesundheitsangebote

• Fortbildungsstunden in der Arbeitszeit inkludiert

Was zu deinen Aufgaben gehört:



• Selbständige und eigenverantwortliche Versorgung unserer Klienten

• Zusammenarbeit mit Ärzten, Angehörigen und dem Pflegeteam

• Umsetzung von Pflegeprozessen / Pflegedokumentation

• Begleitung bei Unternehmungen

• Grundpflege und hauswirtschaftliche Tätigkeiten

Dein Profil:

• mit oder ohne Ausbildung / gern auch Quereinsteiger

• Empathie und Freude an der Arbeit mit Menschen

• Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Sozialkompetenz

• Führerschein Klasse B

• Grundlegende EDV-Kenntnisse

Weitere Details erfährst du sehr gern in einem persönlichen Gespräch. Wir nehmen uns Zeit für dich und besprechen deine Karriere in unserem Unternehmen.

Interessiert?

Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung:

per Mail: hkp@intensivpflege-bb.de

per Post:

Intensivpflege Heine GmbH

Blumenstr. 8

15711 Königs Wusterhausen

Kontakt:

Simone Boßling

Telefon: 03375 – 52 87 850