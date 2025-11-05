AWO sucht Sozialdienstmitarbeiter

Wir suchen für unseren Standort Deutsch Wusterhausen eine*n
Sozialdienstmitarbeiter (m/w/d)
mit sozialbetreuerischen Verwaltungsaufgaben
Stellenbeschreibung:
• Beratung und Betreuung von Bewohnern und Interessenten
• Begleitung der Eingewöhnung und Kontakt zu Angehörigen
• aktive Steuerung des Aufnahmeprozesses gemeinsam mit der Einrichtungsleitung und der Pﬂegedienstleitung
• Kooperation mit Behörden, Ärzten, Krankenhäusern und ambulanten Diensten
• Verwaltung von Bewohnerdaten, -akten und Barbeträgen
• Organisation von Angehörigentreffen, Wohnbereichsgestaltung und Verwaltungsaufgaben
• Teilnahme an Besprechungen und Fortbildungen
Sie bringen mit:
• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit oder Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (B.A.) mit Kenntnissen in der Altenhilfe (wünschenswert) oder Spezialisierung in der Altenhilfe
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Empathie und Kundenorientierung
• Zuverlässigkeit und Flexibilität
Wir bieten Ihnen:
• attraktive Vergütung nach AWO-Tarif (ab 4.427,76 €) und mögliche Berufserfahrungszulage
• unbefristete Anstellung und 30 Tage Urlaub
• reguläre Arbeitszeit: Montag bis Freitag
• Job-Bike, Job-Ticket, Shopping-Beneﬁts und Gesundheitsangebote (#AWOmachtﬁt)
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Wurde Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an
ANSPRECHPARTNERIN:
Katja Hünig-Müller
Lessingstr. 24 | 15745 Wildau
Telefon: 0800 00 60 177
E-Mail: bewerbung@awo-wildau.de