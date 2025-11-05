AWO sucht Sozialdienstmitarbeiter

Wir suchen für unseren Standort Deutsch Wusterhausen eine*n

Sozialdienstmitarbeiter (m/w/d)

mit sozialbetreuerischen Verwaltungsaufgaben

Stellenbeschreibung:

• Beratung und Betreuung von Bewohnern und Interessenten

• Begleitung der Eingewöhnung und Kontakt zu Angehörigen

• aktive Steuerung des Aufnahmeprozesses gemeinsam mit der Einrichtungsleitung und der Pﬂegedienstleitung

• Kooperation mit Behörden, Ärzten, Krankenhäusern und ambulanten Diensten

• Verwaltung von Bewohnerdaten, -akten und Barbeträgen

• Organisation von Angehörigentreffen, Wohnbereichsgestaltung und Verwaltungsaufgaben

• Teilnahme an Besprechungen und Fortbildungen

Sie bringen mit:

• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit oder Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (B.A.) mit Kenntnissen in der Altenhilfe (wünschenswert) oder Spezialisierung in der Altenhilfe

• Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Empathie und Kundenorientierung

• Zuverlässigkeit und Flexibilität

Wir bieten Ihnen:

• attraktive Vergütung nach AWO-Tarif (ab 4.427,76 €) und mögliche Berufserfahrungszulage

• unbefristete Anstellung und 30 Tage Urlaub

• reguläre Arbeitszeit: Montag bis Freitag

• Job-Bike, Job-Ticket, Shopping-Beneﬁts und Gesundheitsangebote (#AWOmachtﬁt)

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wurde Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

ANSPRECHPARTNERIN:

Katja Hünig-Müller

Lessingstr. 24 | 15745 Wildau

Telefon: 0800 00 60 177

E-Mail: bewerbung@awo-wildau.de