radioSKW vor Ort – Lifestyle Messe

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, sind wir live bei der großen Lifestyle Messe im LOK21 in Wildau dabei!

Von 11:00 bis 17:00 Uhr entdecken Sie auf der Messe die Vielfalt des Lebens:

Über 60 Aussteller präsentieren Mode und Beauty, Genussmomente aus Feinkost und Kulinarik,

handgemachte Geschenkideen, clevere Alltagslösungen und vieles mehr.

Auch Themen wie Gesundheit, Achtsamkeit und Familienleben stehen im Mittelpunkt.

Besonders spannend:

Jede Direktvertriebsmarke ist nur einmal vertreten –

so erwartet Sie ein buntes, abwechslungsreiches Messeerlebnis ohne Konkurrenzdruck.

Mit dabei sind bekannte Marken wie Thermomix oder Ringana,

aber auch regionale Händler, kleine Labels, Start-ups und echte Herzensprojekte.

Freuen Sie sich auf Inspirationen zum Entdecken, Genießen und Ausprobieren – und wir von radioSKW sind mittendrin!

Lifestyle Messe

Schwarzkopffstr. 1

15745 Wildau

Facebook: Cathy Lustig