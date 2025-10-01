BERzubi Ausbildungstag 2025

BERzubi Ausbildungsmesse am 11. Oktober

Du willst hoch hinaus – beruflich und vielleicht auch wortwörtlich? Dann ist der Ausbildungstag am BER genau das Richtige für dich!

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, öffnet die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) von 10 bis 16 Uhr die Türen des Berlin Brandenburg Airport Center (BBAC) direkt vor dem Terminal 1 am Willy-Brandt-Platz.

Unter dem Motto “Wo Berufsstart und Landung gelingen” stellt sich der Flughafen als Arbeitgeber vor – mit spannenden Einblicken in Ausbildung und duales Studium.

Vor Ort beantworten Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen IT, Facility Management, Aviation, Flughafenfeuerwehr, Sicherheit und Terminalmanagement deine Fragen.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen:

Auf der Außenfläche stehen Einsatzfahrzeuge wie Follow-Me-Wagen, Sicherheits- und Feuerwehrfahrzeuge oder ein Steiger zum Mitfahren bereit.

Dazu gibt es eine Tombola mit stündlichen Gewinnen, eine Activity Area mit XXL-Spielen und einen Imbiss für die Stärkung zwischendurch.

Komm’ vorbei, erlebe den BER aus nächster Nähe und entdecke deine Zukunft am Flughafen!

Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt

Melli-Beese-Ring 1

12529 Schönefeld