AMZ sucht Serviceassistent/in

Die AMZ Autohaus Zeesen GmbH ist seit 1990 der kompetente und zuverlässige Partner seiner Kunden in allen Fragen rund um das Fahrzeug. Mit einer breiten Palette an Neuwagen und Serviceleistungen bieten wir unseren Kunden höchste Qualität und beste Beratung.

Um unser erfolgreiches Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort motivierte Neuzugänge als

Serviceassistent/in (m/w/d)

(Quereinsteiger willkommen)

Ihre Aufgaben:

• zuverlässig Servicetermine koordinieren und fakturieren

• Auftragsvorbereitung und Abrechnung

• Servicekunden betreuen

• Kundennachkontakt

• Planung, Vergabe und Abrechnung von Leihwagen

Anforderungen:

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

• erste Erfahrungen in gleicher oder ähnlicher Position

• Branchenerfahrung mit automobiltechnischen Grundkenntnissen wünschenswert

• sehr gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten

• sicheres, freundliches Auftreten und eine positive Ausstrahlung

• Kundenorientierung, Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit

• PC-Grundlagenkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

• Starterbonus bis 2.000,00 Euro brutto (1.000,00 Euro ab 1. Arbeitstag + 500,00 Euro nach erfolgreicher Probezeit + 500,00 Euro nach 1 Jahr Betriebszugehörigkeit)

• Attraktive Vergütung mit der Möglichkeit zusätzlicher Bonuszahlungen

• einen festen Platz in unserem qualifizierten Team

• intensive Einarbeitung

• Fortbildungsmöglichkeit

• die Möglichkeit zusätzlicher Bonuszahlungen

• eine abwechslungsreiche, selbständige und spannende Tätigkeit in einem etablierten Unternehmen, dessen Geschäft Sie aktiv mitgestalten können

• Wir sind ein Mehrmarkenbetrieb, daher garantierte abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Stephan Kaiser

info@amz-zeesen.de