Ausbildung bei SKWVideo

radioSKW ist DER Sender für die Region süd-östlich von Berlin. Wir bieten unseren Zuhörern Nachrichten und Interviews über das, was vor deren Haustür passiert. Dazu spielen wir EINFACH GUTE MUSIK! In unserem Radio-Studio in Wildau wird tagsüber LIVE moderiert. Zudem sind wir auf Festen und Veranstaltungen als „radioSKW vor Ort“ präsent – immer mit dem Mikrofon in der Hand und einer erstklassigen Playlist!

SKWvideo ist die Videosparte von radioSKW. Wir produzieren regionale Berichte, Reportagen, Talk- und Unterhaltungsformate und veröffentlichen sie via YouTube und in den Sozialen Medien. Außerdem erstellen wir werbliche Filme, Image-Spots, Erklärvideos und kurze kreative Reels für unsere Kunden – z.B. Städte oder Unternehmen, deren Öffentlichkeitsarbeit wir unterstützen.

Während Deiner Ausbildung bei uns bist Du vor allem im Video-Bereich tätig.

Dort erlernst Du technische Grundlagen, filmst, schneidest und bringst Dich redaktionell ein. Von Zeit zu Zeit unterstützt Du auch das Radio-Team, z.B. mit Texten, Social Media Postings und technischer Hilfe.

Ausbildung zum Mediengestalter Bild & Ton (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• In Deiner 3-jährigen Ausbildung lernst Du den gesamten Prozess einer Film-Erstellung kennen, von der ersten Idee übers Planen und Produzieren bis zum fertigen Produkt. (Angefangen mit kleinen Social Media Clips bis hin zu aufwendigen mehrminütigen Reportagen oder Werbefilmen)

• Du unterstützt unser Team bei allen anfallenden Produktions- und Redaktionsaufgaben.

• Du bearbeitest Videomaterial nach, z.B. in der Farbkorrektur, und erstellst Grafiken und Animationen.

• Du setzt Dich für die Sicherstellung der technischen Qualität und Einhaltung von Designrichtlinien ein.

• Du bringst Dich kreativ ein unterstützt die Weiterentwicklung von SKWvideo und radioSKW.

• Du betreust die Tontechnik, wenn „radioSKW vor Ort“ bei Veranstaltungen präsent ist.

Ihr Profil:

• guter mittlerer Schulabschluss, technisches Fachabitur oder Abitur

• erste Medienerfahrungen (z.B. Praktikum) sind von Vorteil aber kein MUSS

• großes Interesse an Fernsehen, Radio und Social Media

• gute Allgemeinbildung und Lust auf journalistisches Arbeiten

• künstlerisches Interesse und gutes technisches Verständnis

• uneingeschränkte Farbtauglichkeit und einwandfreies Gehör

• Arbeitsweise: Du bringst eine selbständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise mit, bist auch in stressigen Phasen ein Team-Player und zeigst eine starke Eigenmotivation.

Das bieten wir:

• Übungen, umfangreiche Unterstützung beim Einarbeiten in neue Arbeitsbereiche und regelmäßige Feedback-Gespräche

• abwechslungsreiche Aufgaben

• ein tolles, motiviertes Team, dass auf flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege setzt

• spannende Themen und Veranstaltungen

• viel Raum für Deine Ideen

• Wir fördern Deine individuelle Entwicklung, z.B. Richtung Kameramann oder Video-Redakteurin.

• Bei uns übernimmst Du schnell Verantwortung und bildest so neben Deinen fachlichen auch Deine persönlichen Fähigkeiten weiter aus.

rkw – radio Königs Wusterhausen GmbH & Co. KG

radioSKW

Karl-Marx-Straße 116

15745 Wildau

Geschäftsführer: Thomas Fiedler