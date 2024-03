Versicherungstipp – Motorräder und Frühling

Motorräder und Frühling:

Sparpotenziall für Biker



Die Motorradsaison beginnt. Wird das Motorrad in den warmen Monaten genutzt, kann es mit einem Saisonkennzeichen zugelassen werden, was Kosten für die Versicherung spart. Man sollte jedoch eine für mindestens sechs Monate abschließen (beispielsweise von April bis Oktober). Dann nämlich hemmt die Winterfahrpause nicht mehr den Fortschritt beim Schadenfreiheitsrabatt.

„Wie jedes andere Fahrzeug, das auf einer öffentlichen Straße betrieben werden soll, benötigt ein Motorrad mit Saisonkennzeichen eine Haftpflichtversicherung“, sagt Kai Rinka, Sprecher des Bezirks Ostbrandenburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Diese deckt Schäden ab, die Motorradfahrer bei anderen Verkehrsteilnehmern verursachen.“

Schäden am eigenen Motorrad werden durch die Kaskoversicherungen abgesichert. Die Teilkasko deckt – wie der Name schon besagt – nur bestimmte Risiken ab, beispielsweise Brand und Explosion, Diebstahl, Kollision mit Tieren oder Bruchschäden an den verglasten Elementen wie Windschild oder Scheinwerfern. Die Vollkaskoversicherung ersetzt darüber hinaus Defekte durch selbstverschuldete Unfälle und Schäden durch Vandalismus.

Wer sparen möchte, für den gibt es noch einen Tipp: Die private Unfallversicherung ist wesentlich billiger als eine spezielle Version für Motorradfahrer und sie schützt sogar rund um die Uhr, also nicht nur beim Motorradfahren. „Passiert ein Unfall, übernimmt sie alle Kosten, die durch die dauerhaften körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen entstanden sind, bis hin zur Invalidität“, so Kai Rinka.

Manche Vertragsversionen beinhalten im Todesfall einen Hinterbliebenenschutz für die Familie. Damit dieser einigermaßen auskömmlich ist, empfiehlt es sich mindestens das Drei- bis Fünffache des eigenen Jahresbruttoeinkommens zu vereinbaren. Mehr Informationen dazu gibt’s bei den Versicherungskaufleuten.

