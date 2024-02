Ausbildung zum Drogist bei dm

Du begeisterst dich für Trends, Kosmetik, Gesundheit, Ernährung, Pflege, Fotografie und vieles mehr? Und du hast Freude daran, dein Wissen an andere weiterzugeben und ihnen zu helfen?

Dann mach was draus: mit einer Ausbildung zum Drogisten (w/m/d) in einem dm-Markt

Für den Standort Wildau bietet dm einen

Ausbildungsplatz zum Drogisten (m/w/d)

Ihre Aufgaben und Lerninhalte:

• Kunden beraten:

Damit sich die Kunden wohlfühlen, ist es wichtig, dass sie kompetent und persönlich beraten werden. Als Drogist (m/w/d) beantworten Sie Fragen rund um das Sortiment, zu aktuellen Trends, Neuerungen und mehr

• Fachwissen erlangen:

Um die Kunden richtig zu beraten, lernen Sie alles über Services wie die Fotodrucker, aber auch über die Inhaltsstoffe und Wirkweisen der Produkte

• Up-to-Date bleiben:

Was sind die angesagtesten Produktneuheiten? Was ist in den Sozialen Medien angesagt? Gerade im direkten Umgang mit den Kunden ist es wichtig, dass Sie Lust haben, immer Neues zu lernen und am Ball zu bleiben

• Miteinander kommuzieren:

Kommunikation ist das A und 0. Dazu gehört nicht nur eine sichere Ausdrucksweise, sondern auch eine sympathische, aufrichtige und offene Art

• Mitgestalten:

Wenn es darum geht, Aktionen umzusetzen, Ideen für neue Maßnahmen zu entwickeln oder etwas zu verbessern, ist Ihre Kreativität immer gefragt

• Organisieren:

Damit alles rund läuft, gibt es auch viel zu organisieren. Hierzu zählen zum Beispiel kauftechnische Tätigkeit wie Ware bestellen oder gemeinsam den Tagesablauf im Team gestalten

Ihr Profil:

• Begeisterung für den Handel, eine positive Ausstrahlung und Freude an schönen Dingen

• Handwerkliches Geschick, Kreativität und einen Blick für Formen, Farben und Trends

• Idealerweise eine Ausbildung beispielsweise als Verkäufer, Einzelhandelskaufmann, Handelsassistent (m/w/d) oder vergleichbar. Wir bieten aber gerne auch Möglichkeiten zum Quereinstieg oder Wiedereinstieg

• Ausgeprägte Kundenorientierung, Flexibilität und Belastbarkeit

• Engagierte, teamfähige und zielorientierte Arbeitsweise

Rahmenbedingungen

Dauer der Ausbildung:

3 Jahre

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich

Ausbildungsorte:

dm-Markt Standort Wildau

Oberstufenzentrum Handel | Berlin

In Einzelfällen kann die Berufsschule von der genannten abweichen

Das ist uns wichtig:

Schulabschluss und Noten sind für die Berufsschule wichtig, aber nicht alles! Viel wichtiger ist uns, dass wir zueinander passen. Daher interessieren uns vor allem Ihre Persönlichkeit, deine Stärken und Interessen. Im Rahmen Ihrer Bewerbung haben Sie die Möglichkeit uns zu zeigen, wie Sie diese in Ihre Ausbildung einbringen möchten.

Ihre Perspektiven:

Wie es nach der Ausbildung weitergeht? Generell gibt es verschiedene Möglichkeiten. Deswegen unterstützen wir jeden individuell auf dem Weg, den er gehen möchte. Einer dieser Wege nach der Ausbildung kann die Weiterbildung zum Handelsfachwirt (w/m/d) sein. Dabei vertiefen Sie Ihr betriebswirtschaftliches Wissen und erhalten einen Einblick in Führungsthemen.

Jetzt bewerben

(direkter Link – Onlineformular)

Telefonnummer:

+49 721 5592-2106

Ansprechpartner:

Annett Bräutigam