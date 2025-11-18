AMZ sucht Serviceberater/in

Die AMZ Autohaus Zeesen GmbH ist seit 1990 der kompetente und zuverlässige Partner seiner Kunden in allen Fragen rund um das Fahrzeug. Mit einer breiten Palette an Neuwagen und Service-Leistungen bieten wir unseren Kunden höchste Qualität und beste Beratung. Zur Verstärkung unseres Service -Teams suchen wir ab sofort autobegeisterte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als SERVICEBERATER (M/W/D)

Vollzeit, unbefristet

Ihre Aufgaben:

• aktiver Verkauf von Service-, Teile- und Reparaturleistungen

• Kundenberatung in allen Phasen des Serviceprozesses (von Direktannahme bis Fahrzeugübergabe)

• Erstellung detaillierter Aufträge durch sorgfältige Diagnose sowie Kostenvoranschläge

• aktive Kommunikation mit dem Kunden bzgl. Leistungs-, Preis- und Terminzusagen etc.

• kontinuierlicher Abgleich der aktuellen Werkstattkapazität mit den Auftragsterminen

• Rechnungsprüfung und -Freigabe auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnung für die Serviceleistung

• detaillierte Erläuterung der Rechnung gegenüber dem Kunden bei Fahrzeugübergabe

• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und Reklamationsbearbeitung

Anforderungen:

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker, Servicetechniker oder Meister

• erste Berufserfahrung in einem Autohaus (im Bereich Technik oder Service) von Vorteil

• ausgeprägte Kundenorientierung

• technisches Verständnis und gute EDV-Kenntnisse

• selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise, sowie Lernbereitschaft

• Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:

• Starterbonus bis 3.000,00 Euro brutto (1.000,00 Euro ab 1. Arbeitstag + 1.000,00 Euro nach erfolgreicher Probezeit + 1.000,00 Euro nach 1 Jahr Betriebszugehörigkeit)

• einen festen Platz in unserem qualifizierten Team mit umfassender Einarbeitung

• regelmäßige Schulungen / Fortbildungen entsprechend Ihrer Talente

• modernste Prüf- und Messgeräte nach Herstellervorgaben

• 4.100,00 Euro (brutto) / Monat mit Meisterqualifikation, zzgl. Prämien & Boni

• 3.800,00 Euro (brutto) / Monat, mit Zertifizierung als geprüfter Automobil-Serviceberater, zzgl. Prämien & Boni

• 3.600,00 Euro (brutto) / Monat ohne Zertifizierung, zzgl. Prämien & Boni,

• abwechslungsreiche, selbständige und spannende Tätigkeit

• Wir sind ein Mehrmarkenbetrieb, daher garantierte abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Stephan Kaiser

info@amz-zeesen.de