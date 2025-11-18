AMZ sucht Serviceberater/in

Ihre Aufgaben:
• aktiver Verkauf von Service-, Teile- und Reparaturleistungen
• Kundenberatung in allen Phasen des Serviceprozesses (von Direktannahme bis Fahrzeugübergabe)
• Erstellung detaillierter Aufträge durch sorgfältige Diagnose sowie Kostenvoranschläge
• aktive Kommunikation mit dem Kunden bzgl. Leistungs-, Preis- und Terminzusagen etc.
• kontinuierlicher Abgleich der aktuellen Werkstattkapazität mit den Auftragsterminen
• Rechnungsprüfung und -Freigabe auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnung für die Serviceleistung
• detaillierte Erläuterung der Rechnung gegenüber dem Kunden bei Fahrzeugübergabe
• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und Reklamationsbearbeitung
Anforderungen:
• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker, Servicetechniker oder Meister
• erste Berufserfahrung in einem Autohaus (im Bereich Technik oder Service) von Vorteil
• ausgeprägte Kundenorientierung
• technisches Verständnis und gute EDV-Kenntnisse
• selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise, sowie Lernbereitschaft
• Führerschein Klasse B
Wir bieten Ihnen:
• Starterbonus bis 3.000,00 Euro brutto (1.000,00 Euro ab 1. Arbeitstag + 1.000,00 Euro nach erfolgreicher Probezeit + 1.000,00 Euro nach 1 Jahr Betriebszugehörigkeit)
• einen festen Platz in unserem qualifizierten Team mit umfassender Einarbeitung
• regelmäßige Schulungen / Fortbildungen entsprechend Ihrer Talente
• modernste Prüf- und Messgeräte nach Herstellervorgaben
• 4.100,00 Euro (brutto) / Monat mit Meisterqualifikation, zzgl. Prämien & Boni
• 3.800,00 Euro (brutto) / Monat, mit Zertifizierung als geprüfter Automobil-Serviceberater, zzgl. Prämien & Boni
• 3.600,00 Euro (brutto) / Monat ohne Zertifizierung, zzgl. Prämien & Boni,
• abwechslungsreiche, selbständige und spannende Tätigkeit
• Wir sind ein Mehrmarkenbetrieb, daher garantierte abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten
Stephan Kaiser