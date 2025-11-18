Kategorien
AMZ sucht Serviceberater/in

Die AMZ Autohaus Zeesen GmbH ist seit 1990 der kompetente und zuverlässige Partner seiner Kunden in allen Fragen rund um das Fahrzeug. Mit einer breiten Palette an Neuwagen und Service-Leistungen bieten wir unseren Kunden höchste Qualität und beste Beratung.

Zur Verstärkung unseres Service -Teams suchen wir ab sofort autobegeisterte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als

SERVICEBERATER (M/W/D)
Vollzeit, unbefristet

Ihre Aufgaben:

• aktiver Verkauf von Service-, Teile- und Reparaturleistungen
• Kundenberatung in allen Phasen des Serviceprozesses (von Direktannahme bis Fahrzeugübergabe)
• Erstellung detaillierter Aufträge durch sorgfältige Diagnose sowie Kostenvoranschläge
• aktive Kommunikation mit dem Kunden bzgl. Leistungs-, Preis- und Terminzusagen etc.
• kontinuierlicher Abgleich der aktuellen Werkstattkapazität mit den Auftragsterminen
• Rechnungsprüfung und -Freigabe auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnung für die Serviceleistung
• detaillierte Erläuterung der Rechnung gegenüber dem Kunden bei Fahrzeugübergabe
• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und Reklamationsbearbeitung

Anforderungen:

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker, Servicetechniker oder Meister
• erste Berufserfahrung in einem Autohaus (im Bereich Technik oder Service) von Vorteil
• ausgeprägte Kundenorientierung
• technisches Verständnis und gute EDV-Kenntnisse
• selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise, sowie Lernbereitschaft
• Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:

• Starterbonus bis 3.000,00 Euro brutto (1.000,00 Euro ab 1. Arbeitstag + 1.000,00 Euro nach erfolgreicher Probezeit + 1.000,00 Euro nach 1 Jahr Betriebszugehörigkeit)
• einen festen Platz in unserem qualifizierten Team mit umfassender Einarbeitung
• regelmäßige Schulungen / Fortbildungen entsprechend Ihrer Talente
• modernste Prüf- und Messgeräte nach Herstellervorgaben
• 4.100,00 Euro (brutto) / Monat mit Meisterqualifikation, zzgl. Prämien & Boni
• 3.800,00 Euro (brutto) / Monat, mit Zertifizierung als geprüfter Automobil-Serviceberater, zzgl. Prämien & Boni
• 3.600,00 Euro (brutto) / Monat ohne Zertifizierung, zzgl. Prämien & Boni,
• abwechslungsreiche, selbständige und spannende Tätigkeit
• Wir sind ein Mehrmarkenbetrieb, daher garantierte abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Stephan Kaiser

info@amz-zeesen.de

 