Teilnahmebedingungen Weihnachtsboten 2025

Teilnahmebedingungen „radioSKW Weihnachtsboten”



1. Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an der von radioSKW veranstalteten Aktion “Weihnachtsboten” erkennen sich die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich den nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden von radioSKW und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Partnerinnen oder Partner in eheähnlicher Gemeinschaft. Ebenso ausgeschlossen sind die Sponsoren und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Partnerinnen oder Partner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, die mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3. Gewinnspielfrist

Ab dem 18.11.2025 und bis zum 16.12.2025 können Sie sich und/oder Personen Ihrer Wahl für die Aktion „Weihnachtsboten“ anmelden. Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden in der Adventszeit von radioSKW überrascht.

4. Modus

Die Teilnahme der Aktion „Weihnachtsboren“ erfolgt über E-Mail an studio[at]radioskw.de bzw. über unser Kontaktformular oder über unsere Facebookseite (https://www.facebook.com/radioSKW) und Instagramseite (https://www.instagram.com/radioskw/) unter dem dazugehörigen Post.

Schreiben Sie uns, warum Ihre ausgewählten Personen die befüllten radioSKW-Tassen verdient haben.

Die Gewinnermittlung erfolgt per Auslosung. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden fortlaufend ausgelost und nicht benachrichtigt.

5. Gewinn

Die ausgelosten Personen erhalten bedruckte und gefüllte Tassen von radioSKW.

6. Promotion

Die ausgelosten Personen erklären sich damit einverstanden, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-/Bild- und Textpublikationen im Radio und im Internet zur Verfügung zu stehen und dass in diesem Zusammenhang auch Vor- und Nachname genannt werden können.

7. Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von radioSKW. radioSKW speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht.

8. Vorbehaltsklausel

radioSKW behält sich vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht radioSKW allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. radioSKW haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch gleichwertige Preise ersetzt werden.

9. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand 18.11.2025