Unielektro sucht Techniker-Anlagenmechniker

Sie suchen eine neue Herausforderung in der Sie Ihre Stärken und Kompetenzen einbringen können? Dann verstärken Sie unser Team im Zentrallager Mittenwalde als

Techniker/Anlagenmechaniker für Fördertechnik (m/w/d)

Das bieten wir ihnen:

• Vielfältige, interessante und herausfordernde berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

• Eine spannende Herausforderung, in der Sie Ihre fachlichen und menschlichen Stärken einbringen können

• Eine strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle stehen

• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege zur Verwirklichung eigenen Ideen

• Attraktives Gehaltspaket mit Sozialleistungen eines Großhandelsunternehmens wie zum Beispiel Urlaubsgeld- & Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Prämiensystem

• 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub

• Günstige Einkaufskonditionen für unsere Produkte

• kostenlose Mitarbeiter­park­plätze

• Kommunikation auf Augenhöhe und ein wertschätzendes Miteinander

• Familiäre Firmenkultur

• Fitnesskooperationen

Das erwartet sie:



• Instandhaltung, Wartung und Reparatur elektrischer Antriebssysteme sowie Baugruppen der elektrischen Steuerungs- und Regelungstechnik

• Installieren und Konfigurieren von Komponenten und Geräten, Betriebssystemen und Netzwerken

•Warten, Prüfen und Instandhalten von elektrischen Anlagen, sowie Störanalyse und Instandsetzung

• Abwicklung des Ersatzteilhaltungs-und Bestellwesens

• Überwachung der festgelegten Wartungsintervalle

• Durchführung von Sicht- und Funktionsprüfungen

• Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (DGUV Vorschrift 3)

Wir wünschen uns:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder Elektroniker in einer der Fachrichtungen Betriebstechnik, Automatisierungstechnik oder Energie- und Gebäudetechnik

• Berufserfahrung und Fachkenntnisse in der Wartung, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

• Gute Deutschkenntnisse

• Hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, ausgeprägte Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit

• Effiziente und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie absolute Zuverlässigkeit

• Bereitschaft zu wechselnden Arbeitszeiten

Ihr Ansprechpartner:

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Marcel Klier unter der Rufnummer 0151/18990246 gerne zur Verfügung.