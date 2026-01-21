Unielektro sucht Techniker-Anlagenmechniker

Sie suchen eine neue Herausforderung in der Sie Ihre Stärken und Kompetenzen einbringen können? Dann verstärken Sie unser Team im Zentrallager Mittenwalde als
Techniker/Anlagenmechaniker für Fördertechnik (m/w/d)
Das bieten wir ihnen:
• Vielfältige, interessante und herausfordernde berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Eine spannende Herausforderung, in der Sie Ihre fachlichen und menschlichen Stärken einbringen können
• Eine strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle stehen
• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege zur Verwirklichung eigenen Ideen
• Attraktives Gehaltspaket mit Sozialleistungen eines Großhandelsunternehmens wie zum Beispiel Urlaubsgeld- & Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Prämiensystem
• 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub
• Günstige Einkaufskonditionen für unsere Produkte
• kostenlose Mitarbeiterparkplätze
• Kommunikation auf Augenhöhe und ein wertschätzendes Miteinander
• Familiäre Firmenkultur
• Fitnesskooperationen
Das erwartet sie:
• Instandhaltung, Wartung und Reparatur elektrischer Antriebssysteme sowie Baugruppen der elektrischen Steuerungs- und Regelungstechnik
• Installieren und Konfigurieren von Komponenten und Geräten, Betriebssystemen und Netzwerken
•Warten, Prüfen und Instandhalten von elektrischen Anlagen, sowie Störanalyse und Instandsetzung
• Abwicklung des Ersatzteilhaltungs-und Bestellwesens
• Überwachung der festgelegten Wartungsintervalle
• Durchführung von Sicht- und Funktionsprüfungen
• Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (DGUV Vorschrift 3)
Wir wünschen uns:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder Elektroniker in einer der Fachrichtungen Betriebstechnik, Automatisierungstechnik oder Energie- und Gebäudetechnik
• Berufserfahrung und Fachkenntnisse in der Wartung, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
• Gute Deutschkenntnisse
• Hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, ausgeprägte Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
• Effiziente und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie absolute Zuverlässigkeit
• Bereitschaft zu wechselnden Arbeitszeiten
Ihr Ansprechpartner:
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Marcel Klier unter der Rufnummer 0151/18990246 gerne zur Verfügung.