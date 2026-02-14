Kategorien
Allgemein

PundG San sucht Sachbearbeiter/in – Allroundkraft

P&G SAN GmbH steht für
JUNG-DYNAMISCH-ERFOLGREICH

 

Wir suchen ab sofort eine Ergänzung für unser Büroteam.

 

Sachbearbeiter/in, Allroundkraft (m/w/d)

 

Ihre Aufgaben:

 

• Telefonannahme, Sie repräsentieren das Unternehmen nach außen
• Terminabsprache mit Kunden
• Prüfung der Wartungsverträge
• Überwachung Fuhrpark
• Prüfung Tankkartenabrechnung
• Administrative Vorbereitung der Baustelle

 

Was wir uns wünschen:

 

• überaus freundliche Kundenansprache
• Sie sind freundlich, positiv, teamfähig, verlässlich, proaktiv,
lernwillig und offen für Neues

 

Worauf Sie sich freuen können:

 

• vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten
• vertrauensvolles, wertschätzenden und kollegiales Betriebsklima
• flache Hierarchien
• 30 Tage Urlaub, Urlaubsgeld

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich gerne per

E-Mail an: h.peschke@pugsan.de

Telefonisch erreichen Sie uns unter der 033708 / 916911

 

 

 