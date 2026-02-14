PundG San sucht Sachbearbeiter/in – Allroundkraft

P&G SAN GmbH steht für
JUNG-DYNAMISCH-ERFOLGREICH
Wir suchen ab sofort eine Ergänzung für unser Büroteam.
Sachbearbeiter/in, Allroundkraft (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Telefonannahme, Sie repräsentieren das Unternehmen nach außen
• Terminabsprache mit Kunden
• Prüfung der Wartungsverträge
• Überwachung Fuhrpark
• Prüfung Tankkartenabrechnung
• Administrative Vorbereitung der Baustelle
Was wir uns wünschen:
• überaus freundliche Kundenansprache
• Sie sind freundlich, positiv, teamfähig, verlässlich, proaktiv,
lernwillig und offen für Neues
Worauf Sie sich freuen können:
• vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten
• vertrauensvolles, wertschätzenden und kollegiales Betriebsklima
• flache Hierarchien
• 30 Tage Urlaub, Urlaubsgeld
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich gerne per
E-Mail an: h.peschke@pugsan.de
Telefonisch erreichen Sie uns unter der 033708 / 916911