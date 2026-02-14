PundG San sucht Sachbearbeiter/in – Allroundkraft

P&G SAN GmbH steht für

JUNG-DYNAMISCH-ERFOLGREICH

Wir suchen ab sofort eine Ergänzung für unser Büroteam.

Sachbearbeiter/in, Allroundkraft (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Telefonannahme, Sie repräsentieren das Unternehmen nach außen

• Terminabsprache mit Kunden

• Prüfung der Wartungsverträge

• Überwachung Fuhrpark

• Prüfung Tankkartenabrechnung

• Administrative Vorbereitung der Baustelle

Was wir uns wünschen:



• überaus freundliche Kundenansprache

• Sie sind freundlich, positiv, teamfähig, verlässlich, proaktiv,

lernwillig und offen für Neues

Worauf Sie sich freuen können:

• vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten

• vertrauensvolles, wertschätzenden und kollegiales Betriebsklima

• flache Hierarchien

• 30 Tage Urlaub, Urlaubsgeld

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich gerne per

E-Mail an: h.peschke@pugsan.de

Telefonisch erreichen Sie uns unter der 033708 / 916911