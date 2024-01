WiWo sucht Kundenbetreuer

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.

Das Team mit 40 engagierten Mitarbeitern bewirtschaftet die rund 2.300 eigenen und betreuten Wohnungen.

Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen

Mitarbeiter im Bereich Kundenbetreuung (m/w/d)

in Teil oder Vollzeit

Ihre Aufgaben:



• Kommunikation mit unseren Mietern

• Erstellung und Änderung von Miet- und Pachtverträgen

• Abwicklung von Vertragsbeendigungen

• Durchsetzung von Mietvertrags- und Hausordnungsangelegenheiten

• Erstellung von Modernisierungsankündigungen und Mietanpassungen

Ihr Profil:



• immobilienwirtschaftliche Ausbildung mit Berufserfahrung

• Routine in MS Office-Programmen, gern auch Wodis

• Führerschein Klasse B

• Belastbarkeit, freundliches und verbindliches Auftreten, strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein

• Sie möchten in Vollzeit oder in Teilzeit arbeiten

IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:

personal(at)wiwo-wildau.de

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau