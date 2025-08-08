Wiwo sucht einen Mitarbeiter für die Elektronische Archivierung

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.

Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen

Mitarbeiter für die Elektronische Archivierung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:



• digitale Archivierung unserer Mieterakten und sonstigen Dokumente

• Sortierung und anschließende Scannung von vorhandenen Unterlagen

• Ablage aller gescannten Dokumente im Dokumentenmanagementsystem

• administrative Unterstützung bei allgemeinen Verwaltungstätigkeiten

Ihr Profil:



• strukturierte und gründliche Arbeitsweise

• souveräner Umgang mit MS Office-Programmen

• Wunsch nach Teil- oder Vollzeit

• Diskretionsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Teamfähigkeit

Wir bieten:

• Anstellungsart, Stundenanzahl und Arbeitszeitmodell frei wählbar

• Bezahlung und soziale Leistungen eines modernen Unternehmens, 30 Tage Urlaub

• angenehme Arbeitsatmosphäre mit freundlichen Kolleginnen und Kollegen

IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:

personal(at)wiwo-wildau.de

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau