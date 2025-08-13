P-G San Gmbh sucht Elektromeister

Blankenfelde-Mahlow und Umgebung aufgepasst!

Wir haben den perfekten Job für Dich:

Es wird Zeit für Deine Karriere bei der Firma P&G SAN GmbH

dem SHK- und Elektromeisterbetrieb in Blankenfelde-Mahlow.

Elektriker / Elektrikermeister (m/w/d)

Ihre Aufgaben:



• Ausführung von Installations- u. Instandhaltungsarbeiten an elektr. Anlagen

• Planung, Koordination u. Überwachung von Baustellen (bei Meister-Position)

• Fehlersuche, Reparatur und Wartung elektrischer Systeme

• Anschluss und Inbetriebnahme von Geräten, Maschinen und Steuerungen

• Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN/VDE-Richtlinien

• Ansprechpartner für Kunden und Kollegen bei technischen Fragen

• Firmenfahrzeuge fahren (Führerschein Klasse B benötigt)

Genieße diese Vorteile bei uns:

• Familiäres Team

• Sehr attraktives Gehalt

• 30 Urlaubstage

• Urlaubsgeld

• Unbefristete Vollzeitstelle

• Hochwertige Werkzeuge und Fahrzeuge

• Professionelle Arbeitskleidung

• Fortlaufende Weiterbildungen

… und vieles mehr!

Du bist interessiert, Teil unseres Teams zu werden?

Melde dich unter h.peschke@pugsan.de

oder per Tel. an 033708 916 911

15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz I Ludwig-Erhard-Ring 12