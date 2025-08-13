Kategorien
P-G San Gmbh sucht Elektromeister

Blankenfelde-Mahlow und Umgebung aufgepasst!
Wir haben den perfekten Job für Dich:

Es wird Zeit für Deine Karriere bei der Firma P&G SAN GmbH
dem SHK- und Elektromeisterbetrieb in Blankenfelde-Mahlow.

 

Elektriker / Elektrikermeister (m/w/d)

 

Ihre Aufgaben:

• Ausführung von Installations- u. Instandhaltungsarbeiten an elektr. Anlagen
• Planung, Koordination u. Überwachung von Baustellen (bei Meister-Position)
• Fehlersuche, Reparatur und Wartung elektrischer Systeme
• Anschluss und Inbetriebnahme von Geräten, Maschinen und Steuerungen
• Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN/VDE-Richtlinien
• Ansprechpartner für Kunden und Kollegen bei technischen Fragen
•  Firmenfahrzeuge fahren (Führerschein Klasse B benötigt)

Genieße diese Vorteile bei uns:

• Familiäres Team
• Sehr attraktives Gehalt
• 30 Urlaubstage
• Urlaubsgeld
• Unbefristete Vollzeitstelle
• Hochwertige Werkzeuge und Fahrzeuge
• Professionelle Arbeitskleidung
• Fortlaufende Weiterbildungen
… und vieles mehr!

Du bist interessiert, Teil unseres Teams zu werden?
Melde dich unter h.peschke@pugsan.de

oder per Tel. an 033708 916 911

15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz I Ludwig-Erhard-Ring 12

 