Wir suchen

Servicekräfte/Kellner (m/w/d)

die Spaß am Beruf haben, anderen Menschen mit einem Lächeln begegnen und gern in einem touristischen Umfeld arbeiten

Was wir uns von Ihnen wünschen::



Zu Ihren Aufgaben zählt das Betreuen der Gäste im Restaurant mit gehobener deutscher Küche, im Biergarten mit deftigen Gerichten sowie im Bankettbereich zu Feierlichkeiten verschiedenster Anlässe. Zu Ihren Stärken zählt der professionelle Umgang, auch bei hohem Gästeaufkommen. Sie sind zuverlässig, stets freundlich, behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und arbeiten selbstständig.

Was wir bieten:

– Überdurchschnittliche Bezahlung

– Einen tollen Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen Team von über 15 festen Mitarbeitern aus fünf Ländern

– Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das Einbringen von Ideen

– Der Arbeitsort liegt in der Stadt Wildau direkt am Wasser

Bewerbungen mit Anschreiben,

Lebenslauf sowie Gehaltsvorstellungen schicken Sie bitte an Sylvia Meißner: sylvia.meissner@ereigniswelten.de

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!