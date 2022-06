Wir suchen

Tankstellenleiter (m/w/d)

in Vollzeit und Festeinstellung.

Was Sie mitbringen sollten:



– Sie haben Freude am Umgang mit Menschen

– Sie sind offen und hilfsbereit

– Sie schätzen ein freundliches, gepfl egtes Erscheinungsbild

– Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

– Sie arbeiten kostenorientiert

– Sie haben Freude an Führung und Motivation

– Sie sind bereit für Schichtarbeit

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Seien Sie mit uns erfolgreich!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Shell Station Wernecke Facility GmbH & Co. KG

Richard-Sorge-Straße 30

15745 Wildau

Oder per Mail an: info@bmw-wernecke.de



Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!