Shop Servicekraft gesucht!

Die Shell Station in Wildau sucht ab sofort

eine Shop Servicekraft (m/w/d)

Sind Sie bereit unser Team in unserer Shell Station als Shop Servicekraft zu ergänzen?

Wir bieten ein harmonisches, klar strukturiertes Arbeitsumfeld mit viel Kundenkontakt.

Da wir unsere Station rund um die Uhr geöffnet haben, ist ein Arbeiten in Schichten erforderlich. Wenn Sie Service am Kunden mögen, praktisch veranlagt sind, Schichtarbeit kein Problem für Sie ist und Ihnen auch ein langfristiges Arbeitsverhältnis zusagt, dann bewerben Sie sich.



Seien Sie mit uns erfolgreich.

Shell Station Wernecke Facility GmbH & Co.KG

Richard-Sorge-Str. 30, 15745 Wildau

E-Mail: info@bmw-wernecke.de