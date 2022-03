Serviceassistent-Witt

Sie arbeiten in einem starken, erfolgreichen Team mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten Ihre Aufgaben: – kompetente, freundliche Kundenberatung am Telefon und persönlich

– Annahme und Weiterleitung von Telefonaten

– Kommunikation mit Versicherungen

– Koordinierung von Terminen

– Erstellen von Angeboten, Rechnungen und Mietverträgen

– Übergabe und Rücknahme von Mietfahrzeugen

– Zusammenarbeit mit dem Werkstatt- und Dispoteam

– begleitende Bilddokumentation

– Rechnungskontrolle

– Verantwortung für die Kassenführung

– allgemeine Bürotätigkeiten

– Ablage von Dokumenten Ihr Profil: – Eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich eines Autohauses oder Berufserfahrung im Kundendienst

– solide Anwenderkenntnisse des MS-Office Paketes insbesondere Word, Excel und Outlook

– Freude am Umgang mit Menschen

– gute organisatorische Fähigkeiten und gutes Kommunikationsvermögen

– hohes Maß an Serviceorientierung und Teamfähigkeit

– erste Berufserfahrung in der Serviceassistenz in einem Autohaus von Vorteil Wir bieten: – eine attraktive Vergütung

– geregelte Arbeitszeiten im Zwei-Schicht-Model

– eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team

– Mitarbeiterkonditionen in den Bereichen Kfz-Reparaturleistungen sowie Teile- und Zubehörbereich