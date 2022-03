Erzieher bei Ostkreuz

Wir suchen für unsere 7 bis 8 verhaltensoriginellen, sehr sympathischen, wenn auch zuweilen anstrengenden Mädchen in unserer intensiv therapeutische Wohngruppe: 1 Erzieherin für 24 Stunden- und Nachdienste. Ein Muss: hohe Empathie Fähigkeit (ohne sich dabei selbst zu zerstören), ein Herz für gerade diese Mädchen, Geduld, Wille und Fähigkeit zur Präsenz, Kreativität, Authentizität, Klarheit, Witz und überhaupt ein bisschen Ver-rücktheit. Ein no go: Abwertungen, Geringschätzungen gegenüber den Mädchen, Ideen der ‘schwarzen’ Pädagogik. Das haben wir: ein tolles ErzieherInnen-Team mit zusätzlich 4 Psychologen/Familientherapeuten, eine gute Hausmeisterseele + männliche Putzfee (die auch schon mal um die Ecke denken kann), 4 coole Büro-Frauen, eine hohe fachliche Kompetenz, sehr gute Bezahlung (für die Gegend) und ein sehr schönes Haus (leider nicht auf dem Land, dafür gegenüber der Notaufnahme des Krankenhauses, Polizei, Feuerwehr, Jugendamt und unweit vom Bahnhof) in Königs Wusterhausen. but not least: Die Dienste sind immer mit 2 Erziehern besetzt. Ihr seid nicht allein. Wir, die Ostkreuz gGmbH, sind ein ziemlich cooles Unternehmen der Jugendhilfe, die neben dem auch ambulante Hilfen zur Erziehung anbietet, mit allem üblichen (Teamsitzung, Teamtage, Supervision usw.).